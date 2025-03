Impact AI: Startup aus Linz unter Top 100 der US-GenAI-Jungfirmen

Das Linzer AI-Startup Impact AI von Anna Maria Brunnhofer-Pedemonte und Justin Bercich macht sich derzeit in den USA zunehmend einen Namen. Erst letztes Jahr hat es die Jungfirma, die nun auch in San Francisco ansässig ist, zunächst in das US-Startup-Programm Comcast NBCUniversal LIFT Labs Accelerator geschafft, dann auf die Bühne der Microsoft-Konferenz „Ignite“. Nun hat sich das Startup einen Platz in einer illustren Runde gesichert, nämlich der Top 100 der GenAI-Startups in den USA, ausgewählt von der Founder-Plattform F6S.

Impact AI hat „Delaware Flip“ vollzogen“

Bei der Jungfirma ist die Freude über die Platzierung groß: „Impact AI ist unter den Top 100 GenAI-Startups in den USA – von 2 Millionen! Wir sind stolz darauf, zu den besten KI-Anbietern zu gehören und die Einführung voranzutreiben“, kommentierte das Team den Erfolg auf LinkedIn.

Das Startup aus Linz hilft Technologie- und Produktteams in Unternehmen dabei, KI-Produkte schneller und zuverlässiger zu entwickeln, zu testen und zu skalieren. Die Plattform des Startups automatisiert Validierung, Überwachung und Compliance und stellt sicher, dass AI-Produkte die Geschäftsziele und regulatorischen Standards erfüllen. Mit diesem Konzept ist das Jungunternehmen auf Platz 95 der besten 100 GenAI-Startups in den USA im März 2025 gelandet. Impact AI gilt als US-Startup, weil es vor Kurzem einen sogenannten „Delaware Flip“ durchgeführt hat und eine eigene US-Entity gegründet hat, die die österreichische besitzt.

Startup in hochkarätiger Runde

Die Liste hat die Community von F6S im Zuge eines Wettbewerbs erstellt. Impact AI fand sich hier in einer finalen Auswahl von insgesamt 229 GenAI-Startups und konnte dabei die oberen Ränge erklimmen. F6S ist eine Plattform, die Gründer:innen und Startups beim Wachstum helfen soll. Zu den F6S-Mitgliedern gehören weltweit führende Unternehmen, Firmen in der Frühphase und Startups, die sich auf dem Weg zum Unicorn-Status befinden. Auch Impact AI gehört zu diesem Ökosystem dazu. Nummer Eins in der Liste war übrigens Posh AI aus Boston, ein Startup, dessen AI-Agenten, die Aufgaben in Callcentern von Kreditgenossenschaften und Banken übernehmen können.