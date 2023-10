Kronzeugin Caroline Ellison belastet Sam Bankman-Fried schwer

Die US-Behörden werfen Sam Bankman-Fried milliardenschweren Betrug und Veruntreuung von Kund:innengeldern vor. Eine wichtige Zeugin, Caroline Ellison, schilderte am Dienstag vor Gericht zahlreiche Details und belastete den Gründer der Kryptobörse FTX damit schwer.

Ein Zusammenbruch, der die Krypto-Branche erschütterte

Vor einem New Yorker Gericht muss sich Sam Bankman-Fried, der Gründer der Kryptobörse FTX, mit schwerwiegenden Anklagen auseinandersetzen. Die Vorwürfe gegen ihn umfassen milliardenschweren Betrug und die Veruntreuung von Kundengeldern. Es wird behauptet, dass er Gelder heimlich verschob, um damit „zu spekulieren und seinen aufwendigen Lebensstil zu finanzieren“. Im Falle einer Verurteilung drohen dem 31-jährigen bis zu 110 Jahre Gefängnis.

Die Geschichte von Bankman-Fried begann als Kryptowährungshändler bei Jane Street nach seinem Uni-Abschluss, gefolgt von erfolgreichen Wetten auf Bitcoin-Preisunterschiede an Börsen in den USA und Asien. 2017 gründete er das Brokerhaus Alameda, gefolgt von der Kryptobörse FTX im Jahr 2019, deren Zusammenbruch Ende 2022 die Krypto-Branche erschütterte.

Erste Treffen seit Untergang von FTX und Alameda Research vor Gericht

Caroline Ellison spielt eine bedeutende Rolle im Fall Bankman-Fried. Sie vertrat am fünften Tag des Betrugsprozesses etwa vier Stunden lang den Zeugenstand, wie The New York Times berichtet. Die Beziehung zwischen ihr und Bankman-Fried war geprägt von „gemeinsamer Arbeit, Freundschaft und einer Büroromanze“, die in der Boulevardpresse dokumentiert wurde. Ellison wurde 2021 von ihm zur Mit-Geschäftsführerin von Alameda ernannt und stieg im vergangenen Jahr zur alleinigen Geschäftsführerin auf.

Am Dienstag trafen sich Sam Bankman-Fried und Caroline Ellison erstmals seit dem Zusammenbruch ihrer gemeinsamen Kryptowährungshandelsunternehmen FTX und Alameda Research im November vor Gericht. Sie hatte sich im Vorfeld schuldig bekannt und gilt als Hauptkomplizin von Bankman-Fried, der wegen mutmaßlichen Anlagebetrugs und einer Verschwörung angeklagt ist, FTX-Kund:innen Milliardenbeträge entzogen zu haben. Bankman-Fried wurde zu einem Symbol für Hybris und gefährliche Risikobereitschaft in der Kryptowährungsbranche. Ihr Auftritt vor Gericht war daher mit großer Spannung erwartet worden.

Zuletzt belastete auch der frühere Technikchef Gary Wang seinen damaligen Chef. Als dritter ehemaliger Vertrauter von Bankman-Fried soll im Laufe des Verfahrens auch Nishad Singh aussagen. Die drei hatten angekündigt, mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten zu wollen. Bankman-Fried hat alle Betrugsvorwürfe mehrfach zurückgewiesen und auf unschuldig plädiert.

„Er hat mich angewiesen, diese Verbrechen zu begehen“

Während ihrer Zeugenaussage im Betrugsprozess räumte Ellison gemeinsamen Betrug mit Bankman-Fried ein. “Alameda zog mehrere Milliarden Dollar an Geld von FTX-Kund:innen ab und nutzte es für unsere eigenen Investitionen und zur Rückzahlung unserer Schulden”, erklärte Caroline Ellison am Dienstag vor einem New Yorker Gericht. Bankman-Fried habe ihr zudem aufgetragen, den Kreditgebern des Fonds eine irreführende Alameda-Bilanz vorzulegen. Auf die Frage einer Staatsanwältin, ob sie Verbrechen begangen habe, antwortete Ellison mit „Ja“ und fügte hinzu: „Er hat mich angewiesen, diese Verbrechen zu begehen.“ Insgesamt habe der Hedgefonds auf diesem Weg rund 14 Milliarden US-Dollar abgezweigt, nur einen Teil davon habe er zurückzahlen können.

Weitere ehemalige Vertraute belasten ihn

Während Bankman-Fried die Betrugsvorwürfe mehrfach zurückwies und auf unschuldig plädierte, belasteten auch andere frühere Vertraute, wie der ehemalige Technikchef Gary Wang, ihren damaligen Chef. Weitere Zeugen, darunter Nishad Singh, sollen im Laufe des Verfahrens aussagen und mit der Staatsanwaltschaft zusammenarbeiten. Bankman-Fried war vorübergehend ins Gefängnis überführt worden, nachdem er versucht haben soll, Ellison einzuschüchtern, indem er private Tagebücher von ihr an die New York Times weitergab.

Der Prozess gegen Sam Bankman-Fried läuft seit Anfang Oktober, und er muss sich weiterhin den schwerwiegenden Anklagen wegen Geldabzweigung und persönlicher Bereicherung auf Kosten von Kund:innen stellen. Während die Beweislage wächst und ehemalige Weggefährten die Vorwürfe bestätigen, bleibt die Frage nach seiner Schuld oder Unschuld noch offen. Caroline Ellison hat mit ihren Aussagen zweifellos eine entscheidende Rolle in diesem hochkarätigen Fall gespielt und weitere Einblicke in die mutmaßlichen Verbrechen geliefert.