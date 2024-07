Krypto-Airdrops: The Good, The Bad & The Ugly – feat. Ed Prinz

Sie sind quasi das Helikoptergeld der Krypto-Industrie und liegen gerade wieder im Trend: Bei so genannten Airdrops bekommen User kostenlos oder gegen bestimmte Tätigkeiten Coins und Tokens von neuen Kryptowährungen. Was steckt dahinter, und was bringt es oder bringt es nicht?

Darüber sprechen wir heute mit unseren Krypto-Experten Ed Prinz, mittlerweile bekannt und berühmt für seine ausführlichen Krypto-Markt-Analysen. Die Themen:

Wie funktionieren Airdrops

Uniswap und Co: Die erfolgreichsten Airdrops der Krypto-Branche

Revival der Airdrops: Warum gerade jetzt?

Die Logik der Airdrops

Was man tun muss, um an einem Airdrop teilzunehmen

Warum „schenken“ Krypto-Projekte Token her?

Warum schlagen viele Projekte später fehl?

Was man unbedingt berücksichtigen sollte, wenn man bei einem Airdrop mitmacht

