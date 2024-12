Krypto-Bullrun lockt Massen an, Krypto-Handelsvolumen explodiert

Nun brechen alle Dämme: Im Zuge der Wiederwahl von Donald Trump und einer erwarteten Krypto-freundlichen nächsten US-Regierung ist nicht nur Bitcoin auf ein neues Allzeithoch von 100.000 Dollar gestiegen. Immer mehr Altcoins, unter anderem XRP, Tron (TRX), SUI, Stellar (XLM), BNB oder Dogecoin können neue Rekordwerte oder zumindest sehr starke Zuwachsraten gerade in den vergangenen 90 Tagen vorweisen.

Damit ist nicht nur klar, dass nach den neuen All Time Highs von BTC auch wieder Altcoin Season ausgebrochen ist (mehr dazu hier), sondern auch, dass wieder die breitere Massen Gefallen an Kryptowährungen findet. Beobachten kann man das unter anderem am Handelsvolumen an den Krypto-Börsen. Die Volumina sind seit Mitte November wieder auf ein Niveau zurück geklettert, das man zuletzt im April/Mai 2021 gesehen hat. Wir erinnern uns: Das war die erste Phase des letzten großen Bullruns, als Bitcoin die 60.000 Dollar überstieg, Coinbase an die Börse ging und der NFT-Hype ausbrach.

Auch am Suchverhalten sieht man, dass das Interesse der Menschen im Internet am Thema wieder stark steigt. Die Google-Suchanfragen für Begriffe wie „bitcoin“, „crypto“ oder „binance“ sind war noch nicht dort, wo sie 2021 waren, aber zurück auf ein Niveau geklettert, das man zuletzt im Juni 2022 gesehen hat. Das war die Phase, als Krypto-Assets in Folge der US-Zinswende crashten und der Krypto-Winter ausbrach.

Krypto-Exchanges mit zweithöchstem Handelsvolumen seit Mai 2021

Bereits im November, der mit der Wiederwahl von Donald Trump am 6. November startete, waren starke Zugewinne bei Krypto-Assets zu verzeichnen. Das kombinierte Handelsvolumen an Kryptobörsen verzeichnete im vergangenen Monat einen deutlichen Anstieg. Wie Daten von CCData zeigen, stieg das Spot-Handelsvolumen an zentralisierten Börsen um 128 Prozent auf 3,43 Billionen US-Dollar – der zweithöchste Wert seit Mai 2021. Auch im Derivatehandel wurden neue Rekorde verzeichnet. Das Handelsvolumen stieg hier um 89 Prozent auf 6,99 Billionen US-Dollar und übertraf damit den bisherigen Höchststand vom März dieses Jahres.

Die positive Marktentwicklung spiegelte sich auch im Kurs der Kryptowährung Bitcoin wider, die um 38 Prozent zulegte und ein neues Allzeithoch von knapp 100.000 US-Dollar erreichte. Jacob Joseph, leitender Analyst bei CCData, verweist zudem auf gestiegene Handelsvolumina an der CME sowie erhöhte Zuflüsse in Bitcoin-ETFs im vergangenen Monat. Diese Daten beziehen sich ausschließlich auf zentralisierte Handelsplattformen und berücksichtigen keine Volumina aus dem Bereich der dezentralen Finanzmärkte (DeFi).