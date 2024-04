Krypto-Kurse purzeln vor dem Bitcoin Halving hart nach unten

Es ist ein ziemlich roter Freitag für alle, die in Bitcoin und vor allem in Altcoin investiert haben. Denn aktuell drehen die Kurse von Krysptowährungen deutlich ins Minus. Der gesamte Kryptomarkt hat innerhalb von wenigen Stunden etwa 7 Prozent an Marktkapitalisierung verloren – das sind in Dollar umgerechnet etwa 200 Milliarden Dollar oder der Wert von Unternehmen wie Walt Disney oder Accenture.

Zwar liegt auch Bitcoin mit etwa 4,8 Prozent innerhalb von 24 Stunden deutlich im Minus, allerdings gibt es die herberen Verluste bei den Altcoins. Ethereum, die Nummer zwei am Markt, kommt da noch halbwegs glimpflich mit einem Minus von 98 Prozent davon, aber dahinter geht es ordentlich zur Sache. Nahezu alle anderen Krypto-Assets verlieren aktuell (mit wenigen Ausnahmen wie Tron und BNB) deutlich zweistellig.

Ordentlich hart getroffen werden aktuell:

Solana (SOL): -12,5%

XRP: -12,6%

Dogecoin (DOGE): -11%

Toncoin (TON): -11%

Cardana (ADA): -17%

Avalanche (AVAX): -16,5%

Polkadot (DOT): -17,5%

Meme-Coins und Airdrop-Token bei -20% oder mehr

Besonders hart trifft es einige unbekanntere Coins wie CORE, aber schließlich auch eine Reihe von Meme-Coins wie BONK, PEPE, FLOKI oder WIF. Ebenfalls bei -20% oder mehr liegen aktuell ganz neue Tokens wie jene von Starknet (STRK), Wormhole (W), Arbitrum (ARB), Jupiter (JUP) oder Worldcoin (WLD), die via Airdrops bzw. Gratis-Verteilung an Nutzer:innen in letzter Zeit verteilt wurden – diese sind offenbar besonders instabil beim Preis.

Das Handelsvolumen ist in den vergangenen Stunden sprunghaft angestiegen – ein deutliches Anzeichen dafür, das aktuell viele versuchen, ihre Coins und Tokens loszuwerden. Allerdings ist das im Verhältnis zu sehen: Die Handelsvolumina an den Exchanges waren an vielen Tagen im März oder April 2024 deutlich höher.

Fest steht aber auch, dass Bitcoin (BTC) als Marktführer nunmehr wieder mit einem aktuellen Preis von knapp 67.000 Dollar etwa 10 Prozent vom Allzeithoch, das vor wenigen Wochen bei 73.750 Dollar erreicht wurde, entfernt ist. In etwa 8 Tagen, am nächsten Samstag, steht für Bitcoin das nächste Halving an – ein technischer Groß-Event der Krypto-Branche. Gut möglich, dass erwartete Kursanstiege wegen dem Halving längst seit Wochen oder Monaten eingepreist sind, und der Markt sich nun in Richtung Halving wieder korrigiert.