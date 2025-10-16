Die Kryptologen Lukas Leys und Alex Kirchmaier behandeln im Podcast heute folgende Themen:

🚨📈 Marktupdate #37 – 14.10.2025

Nach dem neuen Bitcoin-Allzeithoch vergangene Woche kam der große Schock: Ein Long-Squeeze historischen Ausmaßes ließ Bitcoin am Freitagabend um fast 20.000 USD fallen – von 122.000 auf 102.000 USD. Innerhalb weniger Stunden wurden Milliarden an gehebelten Positionen liquidiert, Altcoins stürzten teils um über 90% ab. Panik, gezielte Marktmanipulation und eine Kaskade, die große Teile der Krypto-Finanzinfrastruktur lahm legte? Wir diskutieren den Krypto-Crash, was ihn ausgelöst hat, wer trotzdem profitiert hat und die große Frage: Ist der Bullenmarkt jetzt vorbei oder wird es nach diesem massiven Rücksetzer weitergehen?

🔸 Im Deep Dive: Der große Crash

Was als starker Wochenstart mit einem neuen Bitcoin-Allzeithoch bei 125.835 USD begann, endete im brutalsten Long-Squeeze der Krypto-Geschichte: In nur 24 Stunden wurden über 19 Mrd. USD an gehebelten Positionen liquidiert. Bitcoin fiel um über 17%, Altcoins verloren teils über 90%. Der Auslöser? US-Präsident Trump. Aber ist das genug, um zu erklären, wie es dazu kam? Alex und Lukas diskutieren hitzig, wie overleveraged Traders, ausfallende Kryptobörsen, leere Orderbücher, Bots und offensichtliche Marktmanipulationen zusammenspielten, um in einen der schlimmsten Tage in der Geschichte von Krypto zu resultieren.

🔸 ICE investiert 2 Mrd. in Polymarket

Die Muttergesellschaft der New York Stock Exchange (NYSE) steigt mit 25% bei Polymarket ein und bewertet das Startup mit 8 Milliarden USD. Gründer Shayne Coplan wird mit 25 Jahren Selfmade-Milliardär. Ein starkes Zeichen für den Schulterschluss zwischen TradFi und Prediction Markets.

🔸 Kurznachrichten weltweit

Luxemburg investiert 1 % seines Staatsfonds in Bitcoin

Metaplanet stoppt Ausgabe von Aktienoptionen nach Kursverlust

Gold erreicht neues Allzeithoch bei 4.100+ USD

Trump hält laut Forbes BTC im Wert von 870 Mio. USD, wir denken er hat noch mehr

Dogecoin könnte über House of Doge Teil eines Nasdaq-Unternehmens werden

Jim Cramer sagt „We’re back!“ – kein gutes Zeichen

🧠 Krypto-Kultur: Binance Life

Ein Lebensgefühl aus Erfolg, Memes und Risiko. Binance Life steht für finanzielle Freiheit, digitale Identität und die einzigartige Kultur der Krypto-Szene.

🤯 Skurrilität der Woche

Eric Trump wird zum neuen „Inverse Cramer“: Viermal sagte er „Buy the dip“, viermal folgte der Crash. Twitter macht ihn zum Meme der Woche.

🎁 Tipp der Woche

Polymarket und Kalshi gelten als heiße Kandidaten für kommende Airdrops. Wer jetzt aktiv ist, sichert sich möglicherweise den Zugriff auf zukünftige Token-Rewards.