Lead Today. Shape Tomorrow. – Die Zukunft des europäischen Tech-Sektors im Oktober mitgestalten

Am 11. und 12. Oktober 2023 wird im Odeon Theater in Wien bereits die fünfte „Lead Today. Shape Tomorrow.“-Konferenz abgehalten. Diese von den Female Founders organisierte Veranstaltung versammelt nicht nur eine breite Palette von Teilnehmer:innen, sondern auch eine Bandbreite von Startups, Investor:innen und führenden Persönlichkeiten aus dem Bereich der Innovation. Dieses facettenreiche Zusammenkommen soll insbesondere die Gelegenheit bieten, Ideen auszutauschen und an einer inklusiven Zukunft für das Unternehmertum zu arbeiten.

Die Schwerpunkte der Veranstaltung umfassen eine ganzheitliche Perspektive auf das Unternehmer:innenleben, die Schaffung eines Technologie- und Innovationsökosystems, in dem jede:r seinen Platz hat, die Erkundung von Technologien, die die Zukunft gestalten, sowie praktische Einblicke in das Fundraising und das Führen und Skalieren von Unternehmen.

Genderdiverse Gründer:innen die europäischen Tech-Branche neu definieren

Im Rahmen des Events werden die „TOP 30 STARTUPS“ vorgestellt, die den Status quo in der europäischen Tech-Branche neu definieren sollen. Diese Startups wurden zuvor von renommierten Akteur:innen im Ökosystem aus fast 200 Bewerbungen handverlesen ausgewählt und auf ihr Wachstumspotenzial und ihren Beitrag zur Schaffung einer inklusiveren Zukunft hin bewertet.

Die diesjährige Konferenz steht unter dem Motto „Redefining the Status Quo in European Tech“. Darum hat der diesjährige LTST Startup Pitch-Wettbewerb vor allem genderdiverse Gründer:innen aufgerufen, ihre Ideen vorzustellen, die durch verschiedene Perspektiven entstanden sind und somit mit ihren Beiträgen den innovativen Ansatz zu unterstreichen, den Inklusion in das Technologie- und Innovationsumfeld bringt.

Mit welchen Top-Sprecher:innen zu rechnen ist

Die Konferenz versammelt hochkarätige Sprecher:innen, darunter Gazelle Vollhase, Oliver Holle, Kinga Stanislawska, Bettine Schmitz, Florence Given, Peter Windischhofer, Felix Faltin, Lisa-Marie Fassl, Konstantin Zedelius und Deepali Nangia. Sie alle teilen ihre Erfahrungen und Einblicke in die Zukunft des Tech-Sektors.

Wer sind die Köpfe hinter der Veranstaltung?

Für die Female Founders steht beim Unternehmertum nicht zwangsläufig die Gründung eines eigenen Startups im Vordergrund. Vielmehr betrachten sie sich als integrale Bestandteile des Technologie- und Innovationsökosystems. Ihr Ansatz ist es, proaktiv zu handeln, Verantwortung zu übernehmen und innovative Lösungen zu entwickeln. Ein zentraler Aspekt dieses Ansatzes besteht darin, das Selbstvertrauen zu stärken, um gesellschaftliche Herausforderungen anzugehen und aktiv zu einer besseren und inklusiveren Zukunft beizutragen.

„Der ungleiche Status quo hat zu einer Welt geführt, die vor größeren Herausforderungen steht als je zuvor. Technologie und Innovation sind zweifellos entscheidend, um bei der Bewältigung dieser Herausforderungen voranzukommen, aber der aktuelle Status quo in diesem Bereich funktioniert nicht. Technologische Lösungen und innovative Ideen müssen von verschiedenen Gruppen von Menschen entwickelt werden, um der vielfältigen Weltbevölkerung zu helfen.” beschreiben die Female Founders ihre Vision.

Die Zukunft, nur Hand in Hand mit Inklusiviät

Die Botschaft der von ihnen organisierten Konferenz ist klar: Ohne vielfältige Stimmen kann keine inklusive Zukunft geschaffen werden. Daher sind alle eingeladen, an dieser Veranstaltung teilzunehmen, die die europäische Technologie- und Innovationswelt inklusiver und offener für alle gestalten möchten.