LinkedIn stellt KI zum Schreiben von Bewerbungen vor

Die KI als Bewerbungshilfe: LinkedIn hat eine neue Funktion vorgestellt, bei der eine Künstliche Intelligenz beim Schreiben einer Bewerbung hilft. Die Funktion ist für Premium-Abonnent:innen verfügbar und soll „jedem helfen, sein Bestes zu geben“. LinkedIn empfiehlt aber dennoch, das Bewerbungsschreiben vor dem Absenden noch gegenzulesen.

Die KI schreibt Bewerbungen

„Mithilfe generativer KI und Informationen aus Ihrem Profil, dem Profil des Personalverantwortlichen, der Stellenbeschreibung und dem Unternehmen, für das Sie sich interessieren, erstellen wir einen hochgradig personalisierten Nachrichtenentwurf, um ein Gespräch in Gang zu bringen. Nehmen Sie sich also die Zeit, den Entwurf zu überprüfen und zu bearbeiten, um ihn zu Ihrem eigenen zu machen und Ihre Stimme wiederzugeben, und senden Sie ihn dann weiter an den Personalverantwortlichen, um Ihrer nächsten Chance einen Schritt näher zu kommen“, schreibt Ora Levit, Senior Director, Head of Core Growth bei LinkedIn. Was der Marketingsprech meint: LinkedIn und die KI helfen beim Aufsetzen einer Bewerbung, personalisiert anhand der Profil- und Jobinformationen.

Kontrolle notwendig

Die neue Funktion baue auf der „kürzlichen Ankündigung von KI-gestützten Schreibvorschlägen“ für LinkedIn-Profile auf. Dazu soll die KI auch Informationen aus dem Nutzer-Profil nutzen, „, um bei der Erstellung von ansprechenden Überschriften und About-Abschnitten zu helfen“. Nach dem ersten Rollout soll die Funktion vorerst aber nur Premium-Abonnent:innen vorbehalten sein. Vorsorglich rät LinkedIn vor dem Absenden noch eine Kontrolle des geschriebenen Texts: „Nehmen Sie sich die Zeit, den Entwurf zu überprüfen und zu bearbeiten, um ihn zu Ihrem eigenen zu machen und Ihre Stimme zu vermitteln.“