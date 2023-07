LiveVoice: Salzburger Live-Audio-Firma erhält sechsstelliges Investment

LiveVoice aus Salzburg ist ein Unternehmen, dessen App Live-Audio-Übertragungen einfach machen soll. Ursprünglich diente das Tool für Übersetzungen auf Kongressen sowie für „Silent Events“. In der Corona-Pandemie kam die Anwendung auch in der Kulturszene zum Einsatz. Nun hat LiveVoice ein neues Investment auf die Beine gestellt und dabei einen höheren sechsstelligen Betrag eingesammelt.

Sebastian Loh ist neuer Investor von Startup

„Dass es uns gelungen ist, gerade in Zeiten, in denen Investments für Startups nicht mehr so einfach zu holen sind, einen erfahrenen Unternehmer mit an Board zu holen, unterstreicht einmal mehr das Potenzial unseres Geschäftsmodells“, sagt Johannes Wigand, Geschäftsführer von LiveVoice. Mit dem Unternehmer Sebastian Loh (JLU Group) konnte LiveVoice nach den Eventexperten Tim Moser (TM Group) und Martin Kaswurm (Chaka2) nun einen Investor aus Deutschland gewinnen.

Mittlerweile findet die App der Jungfirma schon in vielen verschiedenen Gebieten Verwendung. So nutzen sowohl der Sportartikelgigant Puma als auch die Umweltschutzorganisation Greenpeace die Anwendung. Ebenfalls war sie bereits bei Events wie dem OMR Festival, dem Web Summit in Rio oder der Formel 1 am Red Bull Ring dabei.

LiveVoice ist „Schweizer Taschenmesser für Audioübertragung“

Die LiveVoice-App macht aus Smartphones und Computern ein flexibles Audioübertragungs-System für Simultandolmetschen, Audio-Deskription und mehr. Mittlerweile ist LiveVoice in über 70 Ländern im Einsatz. Das Startup sieht seine Anwendung als „Schweizer Taschenmesser für Live Event Audioübertragung“. Sie soll klassische Empfangsgeräte mit Kopfhörern und komplizierte Hardwarelösungen durch eine viel kostengünstigere Lösung ersetzen.

Tim Moser und Martin Kaswurm sind vor rund einem Jahr als erste Investoren eingestiegen. Nun folgt die zweite Investmentrunde. Der neue Geldgeber Sebastian Loh zeigt sich begeistert von Audio-App: „Wir hatten LiveVoice selbst für unsere internationalen Firmenevents im Einsatz. Das Konzept hat mich absolut überzeugt und so freue ich mich, jetzt auch aktiv Teil dieses innovativen Unternehmens sein zu können.“ Mit dem Investment will die Jungfirma nun vor allem den Bereich Marketing, Sales und Service ausbauen.