Lovable: Schwedens Shootingstar für AI-Coding holt 200 Millionen Dollar

Die KI-Plattform Lovable, die es Nutzern ohne technische Kenntnisse ermöglicht, Software-Anwendungen per Texteingabe zu erstellen, sichert sich eine der größten Series-A-Finanzierungsrunden Europas – satte 200 Millionen Dollar bei einer Bewertung von 1,8 Milliarden Dollar. Die von Accel angeführte Investition folgt auf ein beispielloses Wachstum des Unternehmens. An der Finanzierungsrunde beteiligen sich zahlreiche namhafte Gründer und Unternehmer, darunter Führungskräfte von Canva, Slack, Klarna, Revolut und weiteren Tech-Unternehmen.

Seit dem öffentlichen Launch Ende November 2024 verzeichnet Lovable bereits über 2,3 Millionen aktive Nutzer. Die Plattform adressiert ein fundamentales Problem: Obwohl Software nahezu jeden Lebensbereich durchdringt, bleibt die Softwareentwicklung eine Spezialkompetenz, die weniger als einem Prozent der Weltbevölkerung zugänglich ist. „Mit Lovable sind Fähigkeiten nicht länger der Engpass für Ideen“, erklärt das Unternehmen. Die Technologie ermöglicht es den „übrigen 99 Prozent“, eigene Software-Tools zu entwickeln.

Demokratisierung der Softwareentwicklung

Die Funktionsweise von Lovable beschreiben Nutzer als „magisch“: Sie formulieren eine Idee für ein Produkt und erhalten umgehend funktionsfähige Ergebnisse, inklusive Backend-Funktionalität und nativer Integrationen. Die Anwendungsbeispiele reichen von Mahlzeiten- und Kinderbetreuungsplanern über Wetter-Apps bis hin zu Karriere-Trackern. Unternehmer nutzen die Plattform zur Gründung neuer Geschäfte, während Produktteams Prototypen-Zyklen von Wochen auf Stunden verkürzen.

Accel betont die Bedeutung der Investition im Kontext ihrer Überzeugung, dass KI die Softwareentwicklung grundlegend verändert. Das Venture-Capital-Unternehmen hat bereits in Unternehmen wie Cursor, Vercel, Supabase und Scale AI investiert. „Mit seinem Fokus auf die Befähigung nicht-technischer Nutzer zur Produkterstellung bildet Lovable den nächsten Schritt dieser These und erschließt einen völlig neuen Softwaremarkt“, heißt es von Accel.

Zukunftspläne und Vision

Hinter Lovable stehen die Mitgründer Anton Osika und Fabian Hedin, deren „Geschmack und Produktintuition“ Accel für das bemerkenswerte Wachstum verantwortlich macht. Das Investmentunternehmen lobt ihre „intensive Umsetzungsfokussierung, Fähigkeit zur Gewinnung von Weltklasse-Talenten und echtes Engagement für den Aufbau einer lebendigen Nutzergemeinschaft“. Die Vision des Unternehmens, „das letzte Stück Software zu bauen“, bezeichnet Accel als kühn.

In einer Mitteilung an die Community bedankt sich Lovable für die Unterstützung und kündigt an, mit der Investition „die Grenzen des Möglichen zu erweitern“. Das Unternehmen befindet sich nach eigenen Angaben noch am Anfang seiner Reise und stellt derzeit neue Mitarbeiter am Standort Stockholm ein.