Marke von 400 FlexCos durchbrochen – aber ist sie auch ein Erfolg?

406 flexible Kapitalgesellschaften gibt es in Österreich nun mit Ende Juli 2024 – also jene Firmen, die sich für die FlexCo anstelle einer GmbH entschieden haben. Die FlexCo wurde Anfang 2024 eingeführt, um Startups mit niedrigerem Stammkapital, Teilbarkeit von Geschäftsanteilen, einer einfacheren Beteiligung von Mitarbeiter:innen und weiteren Dingen das Gründen zu erleichtern. Nun ist aber strittig, ob man bereits von einem Erfolg sprechen kann oder nicht.

Denn zum Vergleich: Im selben Zeitraum 7.600 GmbHs gegründet, also etwa 19 Mal so viele als FlexCos. Klar ist, dass die meisten GmbHs natürlich keine Startups sind, aber das ist auch bei FlexCos so. Wie mehrmals berichtet, sind viele flexible Kapitalgesellschaften Bereichen wie Consulting, Handel oder Vermögensverwaltung zuzuordnen. Grob kann man – je nach Zählung – sagen, dass etwa ein Viertel bis ein Drittel der FlexCos auch wirklich Startups im engeren Sinn sind.

Beim Gründerservice der Wirtschaftskammer (WKO) hat man konservativ gezählt. „Die neuen FlexCo der vergangenen Monate waren überwiegend Umgründungen, die in der WKO Gründungsstatistik nicht als echte Neugründungen gewertet wurden. Aus diesem Grund liegt der Anteil der FlexCo-Gründungen in dieser Statistik bei lediglich 0,4% und bildet nicht zur Gänze die tatsächliche Zahl der neuentstandenen flexiblen Kapitalgesellschaften ab. Für die GmbH entschieden sich 13,5% der Neugründer:innen“, heißt es dort. Bedeutet: Es bedarf hier noch einer weiteren Auswertung zu einem späteren Zeitpunkt. Jedenfalls ist aber die GmbH weiter für Gründer:innen die erste Wahl.

„GmbH, SAS und LLC brauchten Jahrzehnte, um sich durchzusetzen“

Klar ist auch: Die FlexCo ist noch ein neues Vehikel und muss sich am Markt erst etablieren. „Der internationale Vergleich zeigt, dass sich erfolgreiche Rechtsformen unterschiedlich schnell am Markt durchgesetzt haben und etwa die GmbH, SAS und LLC dafür Jahrzehnte benötigt haben. Ebenfalls bemerkenswert erscheint, dass gerade spätere, weiterführende Reformen der neuen Rechtsformen beschleunigende Wirkung hatten“, heißt es etwa seitens Rechtsanwalt Keyvan Rastegar, der als Schlüsselfigur im Gesetzgebungsprozess war.

„Damit sind die FlexCo-Gründungszahlen des ersten Halbjahres zwar vielversprechend und international in der Norm, aber keine Antwort auf die Frage, ob und wann sich die FlexCo gegenüber der GmbH durchsetzen wird. Viel entscheidender ist, dass die FlexCo nach fast einhelligem Konsens die bessere Alternative zur GmbH ist, und die AG ohnehin schwindet. Aus diesem Grund ist zu erwarten, dass über kurz oder lang ein überwiegender Anteil der Gründungen von Kapitalgesellschaften FlexCos sein werden.“

Hier noch einmal GmbH und FlexCo im Vergleich: