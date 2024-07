Meisterwerk: Berliner Handwerk-Digitalisierungs-Startups erhält 6 Mio. Euro

Das Berliner Startup Meisterwerk, das Handwerksbetriebe bei der digitalen Organisation und effizienten Einsatzplanung unterstützt, hat in einer Series A-Finanzierung 6 Millionen Euro eingesammelt. Angeführt hat die Runde Semapa Next, eine Risikokapitalgesellschaft, die in europäische Unternehmen investiert. Die neuen Finanzmittel sollen der Weiterentwicklung und Optimierung der digitalen Lösungen des Jungunternehmens dienen. Das langfristige Ziel von Meisterwerk ist es, zum zentralen Betriebssystem für Handwerksbetriebe in Europa zu werden.

Mehr als 600 Handwerksbetriebe nutzen App

„Der Softwaremarkt für das Handwerk entwickelt sich derzeit so dynamisch und vielversprechend wie nie zuvor. Unsere aktuelle Finanzierungsrunde zeigt deutlich, dass das Interesse an digitalen Lösungen für Handwerksbetriebe enorm ist. Die USA sind uns hier bereits voraus und geben uns einen klaren Blick auf zukünftige Entwicklungen. In den kommenden Jahren wird sich entscheiden, wer in Europa die führende Position einnimmt. Apps, die das Wachstum von Unternehmen ermöglichen, werden sich durchsetzen, und wir sind fest entschlossen, Meisterwerk zur ersten Wahl für Handwerksbetriebe zu machen“, sagt Bertram Wildenauer, CEO und Mitgründer des Startups.

Neben Semapa Next sind auch I2BF, NEXXUS und die Bestandsinvestoren Wecken & Cie, Speedinvest, seed + speed, Innovation Nest und Marcus Krüger Syndicate an der aktuellen Runde beteiligt. Die Lösungen von Meisterwerk kommen laut dem 2018 gegründeten Startup bereits bei über 600 Handwerksbetrieben in der DACH-Region zum Einsatz. Solche Betriebe würden sich zwar häufig über eine hohe Auftragslage freuen, müssen aber gleichzeitig analoge, chaotische Arbeitsabläufe und einen Mangel an Fachkräften bewältigen. Materiallieferprobleme und steigende Preise erschweren die Planung, was die Effizienz und Produktivität stark beeinträchtigt. Dieses Problem will Meisterwerk lösen.

Meisterwerk will Angebot erweitern

Das Startup hilft Handwerksbetrieben dabei, ihre Arbeit im Büro und beim Kunden besser zu organisieren, indem es alle wichtigen Prozesse und Projektinformationen auf mobilen Geräten oder Desktops verfügbar macht. Nutzer:innen sollen so immer genau wissen, was zu tun ist sowie wann und wo sie sein sollen. Sie können direkt vor Ort Fotos machen und zu Dokumentationszwecken hochladen, Arbeitszeiten erfassen, Formulare ausfüllen und Nachrichten austauschen.

Ziel der Meisterwerk-App ist es, durch die Abbildung der gesamten Wertschöpfungskette eine reibungslose Auftragsabwicklung zu gewährleisten – inklusive Angebots- und Rechnungsprozess sowie Personalmanagement. So sollen Handwerksbetriebe nicht nur Zeit und Stress sparen, sondern auch ihre Effizienz deutlich steigern und damit nachhaltig wachsen. Die Finanzierung soll es der Jungfirma ermöglichen, die wichtigsten Herausforderungen zu lösen, denen Handwerksbetriebe heute gegenüberstehen. Dabei wird das Angebot von Meisterwerk über Standard-ERP-Systeme hinausgehen und Features wie maßgeschneiderte Finanzlösungen und fortschrittliche KI-Automatisierung anbieten.