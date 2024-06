Mistral AI und Silo AI gehen jetzt gemeinsam auf Kundenjagd

Das aktuell am höchsten bewertete AI-Startup in Europa, Mistral AI, und Europas größtes privates KI-Labor, Silo AI, haben heute eine Partnerschaft bekannt gegeben. Gemeinsam wollen die Unternehmen durch ein kombiniertes Angebot, das die End-to-End-KI-Fähigkeiten von Silo AI mit den Large Language Models von Mistral AI verbindet, Unternehmen mehr Mehrwert bieten.

Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die Nutzung der sich ergänzenden Stärken beider Unternehmen. Sie werden gemeinsam KI-Modelle an Unternehmen liefern und Innovationen in komplexen generativen KI-Implementierungen vorantreiben. Unternehmen sind bestrebt, generative KI-Technologien in ihren Betrieb zu integrieren, und diese Partnerschaft entspricht der steigenden Nachfrage nach wertschöpfenden KI-Lösungen.

Silo AI rund um CEO Peter Sarlin hat bereits mit Aleph Alpha aus Deutschland eine ähnliche Partnerschaft geschlossen. Silo AI würde bereits mit Allianz, Philips, Rolls-Royce und Unilever arbeiten, Mistral hätte bereits Erfahrung mit BNP Paribas, Orange und CMA CGM gesammelt.

Ergänzende Fähigkeiten für maßgeschneiderte KI-Produkte

„Es ist eine große Freude, mit einem weltweit führenden Unternehmen im Bereich Frontier-KI-Modelle zusammenzuarbeiten“, so Peter Sarlin, CEO und Mitbegründer von Silo AI. Er glaubt, dass die Kombination aus den Modellen von Mistral AI und der Plattform sowie umfangreichen Erfahrung von Silo AI mit Großunternehmen eine starke Kombination im sich schnell entwickelnden KI-Markt darstellt.

Arthur Mensch, CEO und Mitbegründer von Mistral AI, freut sich darauf, gemeinsam Unternehmenskunden zu bedienen. Silo AI integriert auch die führenden Modelle von Mistral AI in ihre Plattform, was die KI-Fähigkeiten Europas erheblich verbessert. Durch die Kombination der technischen Fähigkeiten von Silo AI mit den modernsten Modellen von Mistral AI beschleunigen die Unternehmen nicht nur gemeinsam die Einführung von KI-Technologie in ganz Europa, sondern verfolgen auch ihre Mission, KI allgegenwärtig und für alle zugänglich zu machen.

Steigende Nachfrage nach wertschöpfenden KI-Lösungen

Die Partnerschaft verdeutlicht das Bestreben beider Unternehmen, die steigende Nachfrage nach wertschöpfenden KI-Lösungen zu bedienen und Unternehmen mit modernsten Werkzeugen auszustatten, um Effizienz und Innovation voranzutreiben. Durch die Nutzung ihrer komplementären Stärken werden Silo AI und Mistral AI gemeinsam daran arbeiten, maßgeschneiderte KI-Modelle an Unternehmen zu liefern und die Entwicklung komplexer generativer KI-Implementierungen voranzutreiben.