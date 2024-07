Musk will Hauptsitz von X und SpaceX von Kalifornien nach Texas verlegen

Elon Musk hat laut TechCrunch versprochen, den riesigen Hauptsitz von SpaceX von seinem langjährigen Sitz in Hawthorne, Kalifornien, nach Texas zu verlegen. Darüber hinaus will Musk den Hauptsitz seiner Social-Media-Plattform X von San Francisco, Kalifornien, nach Austin, Texas, verlegen – wo auch sein anderes Unternehmen, Tesla, seinen Sitz hat. Schon in der Vergangenheit hat Musk immer wieder mit Texas geliebäugelt und sich über Kalifornien beschwert.

Musk beklagt sich über neues Gender-Gesetz in Kalifornien

In seiner typischen Art hat Musk diese Entscheidung mit etwas zänkischen Ansichten begründet. Der SpaceX-Chef hat schon länger vor allem ein politisches Problem mit Kalifornien. „Ich habe genug davon, Banden von gewalttätigen Drogensüchtigen auszuweichen, nur um in das Gebäude hinein und wieder heraus zu kommen“, schrieb er auf X.

In Bezug auf den Umzug von SpaceX sagte Musk, dass der letzte Strohhalm die Verabschiedung eines kalifornischen Gesetzes war, das Gouverneur Gavin Newsom diese Woche unterzeichnet hat und das Schulen verbietet, Richtlinien zu erstellen oder durchzusetzen, die von Angestellten verlangen würden, die Sexualität oder Geschlechteridentität von Schüler:innen jemandem ohne deren Zustimmung mitzuteilen – wie den Eltern. Musk sagte, dieses Gesetz „und die vielen anderen, die ihm vorausgegangen sind“, greife „sowohl Familien als auch Unternehmen“ an.

Tesla und Neuralink sind bereits nach Texas ausgewandert

Die Erklärung von Musk hat einen Präzedenzfall. Tesla kündigte bereits 2021 an, seinen Hauptsitz von Kalifornien nach Austin, Texas, zu verlegen – obwohl der Autohersteller immer noch einen beträchtlichen Teil seines Standorts in Kalifornien hat, einschließlich seines Montagewerks in Fremont. Musk hat seine Unternehmen auch auf andere Weise an Texas gebunden: SpaceX änderte im Februar offiziell seinen Firmensitz von Delaware nach Texas und reagierte damit auf die Entscheidung eines Richters aus Delaware über Musks 56 Milliarden Dollar Abfindung für seine Rolle als Tesla-Chef (wir berichteten).

Im selben Monat verlegte Musk auch Neuralink von Delaware nach Nevada. Letzten Monat stimmten die Tesla-Aktionäre nicht nur für die erneute Genehmigung des massiven Gehaltspakets, sondern auch für die Verlegung des Firmensitzes von Delaware nach Texas.

Status Quo bei SpaceX und X wird sich wohl nicht ändern

SpaceX zog 2007 in das ehemalige Werk der Northrop Corporation ein, ein Komplex, der inzwischen auf mehr als eine Million Quadratmeter angewachsen ist. Südkalifornien ist seit jeher ein bedeutendes Zentrum der Luft- und Raumfahrt. Das trifft auch heute noch zu, denn Unternehmen, die von großen Konzernen wie Boeing bis hin zu Dutzenden von Startups reichen, haben sich im Bezirk Los Angeles niedergelassen.

X, das frühere Twitter, hatte seinen Hauptsitz in San Francisco, nachdem es dort 2006 gegründet worden war. Die Auswirkungen des geplanten Umzugs für beide Unternehmen sind unklar. Für SpaceX ist Hawthorne nicht nur der Hauptsitz, sondern auch die Heimat großer Produktionsanlagen für die Falcon-Rakete und das Dragon-Raumschiff sowie für die Missionskontrolle. Sollten SpaceX und X jedoch dem Weg von Tesla folgen, wird sich am Status quo wahrscheinlich nicht viel ändern. Der texanische Gouverneur Greg Abbott begrüßte Musks Erklärung dennoch und erklärte, dass sie den Status seines Staates als „führend in der Weltraumforschung“ festige.