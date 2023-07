myrobin: Crowd-Logistik-Startup gibt Paketen Mitfahrgelegenheit

Der österreichische Unternehmer Hannes Jagerhofer, der mit seiner Firma Beach Majors einen maßgeblichen Beitrag zum Beachvolleyball-Boom in Österreich leistete, hat sein neuestes Projekt vorgestellt – das in Klagenfurt angesiedelte Startup myrobin. Diese Jungfirma bietet eine Crowd-Logistik-Lösung, bei der Menschen Pakete während ihrer ohnehin stattfindenden Fahrten transportieren. Jagerhofer hatte das Projekt bereits vor einigen Jahren erstmals präsentiert, musste es jedoch aufgrund rechtlicher Herausforderungen vorübergehend einstellen.

myrobin will CO2-Fußabdruck in Logistik reduzieren

In der Zwischenzeit hat Jagerhofer ein ähnliches Projekt namens checkrobin gestartet, das sich auf den Versand von kleineren Onlinehändlern spezialisiert. Während der Pause von myrobin ist Jagerhofer in Kontakt mit dem US-Unternehmer Marc Gorlin gekommen, der an einer ähnlichen Lösung für den amerikanischen Markt interessiert war. Gorlin gründete schließlich das Unternehmen Roadie, das kürzlich von UPS für einen hohen dreistelligen Millionenbetrag übernommen wurde.

Jagerhofer sieht den Erfolg von Roadie vor allem in der Effizienz des Unternehmens. Europa stehe vor neuen Herausforderungen im Logistikmarkt, da die Anzahl der Pakete aufgrund des Wachstums des E-Commerce-Marktes stark gestiegen ist. Jagerhofer glaubt, dass es sinnvoll ist, bereits vorhandene Fahrzeuge für den Transport zu nutzen, um den CO2-Fußabdruck zu reduzieren und Verpackungsmüll zu vermeiden.

Beteiligung an Projekt über Conda möglich

Durch die Nutzung von Leerkapazitäten in Fahrzeugen bietet myrobin Fahrer:innen die Möglichkeit, Pakete zu transportieren und dafür einen Fahrtkostenzuschuss zu erhalten. Auf diese Weise sollen die Versender:innen einen Beitrag zur CO2-Bilanz und haben direkten Kontakt zu den Fahrer:innen anstatt großer Logistikunternehmen. myrobin befindet sich derzeit noch in der Testphase, aber Investor:innen haben bereits die Möglichkeit, sich an dem Projekt zu beteiligen.

Hannes Jagerhofer setzt bei der Finanzierung seines Projekts auf Crowdinvesting und arbeitet dabei mit dem digitalen Finanzierungsanbieter Conda zusammen. Das Ziel der Finanzierung liegt bei 400.000 Euro, und Investor:innen erhalten sieben Prozent Basiszinsen sowie eine Beteiligung an der Wertsteigerung des Unternehmens. Bereits ab 100 Euro können Interessierte sich am Projekt beteiligen.