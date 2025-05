N26 startet in Österreich mit Krediten und Ratenzahlungen

Die Digitalbank N26 hat heute ihr Produktportfolio in Österreich erheblich erweitert und bietet nun drei verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten an. Neben dem Überziehungsrahmen gibt es nun Ratenzahlungen und langfristige Krediten von bis zu 15.000 Euro. Damit setzt das Berliner Fintech-Unicorn einen weiteren Schritt in Richtung eines vollumfänglichen Angebots, das sich viele Kunden von einer Bank erwarten.

Der N26 Kredit richtet sich dabei an Kunden, die größere Anschaffungen planen oder finanzielle Projekte realisieren möchten. Mit einem Kreditrahmen von bis zu 15.000 Euro und flexiblen Laufzeiten bis zu fünf Jahren bietet er maximale Planungssicherheit. Der effektive Jahreszins beginnt bei 5,99 Prozent und wird individuell basierend auf Bonität und gewählten Konditionen berechnet.

Bereits wenige Minuten nach der Antragstellung in der App sollen Kunden ein unverbindliches Angebot erhalten. Bei Genehmigung erfolgt die Auszahlung umgehend.

N26 Ratenzahlung: Flexibilität für den Alltag

Für spontane Wünsche oder kleinere Anschaffungen bietet die N26 Ratenzahlung eine Alternative: Käufe der letzten vier Wochen können nachträglich in Raten aufgeteilt werden. Nach der Aufteilung einer qualifizierten Zahlung überweist N26 den Betrag zurück auf das Kundenkonto. Die erste Rate wird einen Monat später automatisch abgebucht. Verfügbar ist diese Option für Zahlungen zwischen 20 und 3.000 Euro in Kategorien wie Elektronik, Möbel, Mode oder Reisetickets.

Als drittes Standbein bietet N26 einen klassischen Dispokredit mit einem festen Zinssatz von 13,4 Prozent pro Jahr. Dieser ermöglicht es Kunden, ihr Girokonto bis zu einem Betrag von 15.000 Euro zu überziehen und bietet damit maximale finanzielle Flexibilität für unvorhergesehene Ausgaben.

Verfügbarkeit und Voraussetzungen

Alle drei Finanzierungsprodukte sind ausschließlich für berechtigte Kunden mit österreichischem Konto verfügbar. Die Berechtigung basiert auf der Transaktionshistorie: Für Kredit und Dispokredit werden die letzten 90 Tage betrachtet, für die Ratenzahlung die letzten 30 Tage. Berechtigte Kunden finden die Angebote im „Finanzen“-Tab ihrer N26 App.

Überblick über die Finanzierungsprodukte: