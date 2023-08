neoom startet in Deutschland. Die Antwort von 1Komma5° folgt sogleich.

Der Start des österreichischen Energie-Scale-ups neoom in Deutschland bleibt nicht lange unbeantwortet. Denn hat sich bisweilen das Hamburger Unicorn 1Komma5° rund um CEO Philipp Schröder auf Privathaushalte fokussiert, hat man nun den Start in den Markt um Gewerbekund:innen bekannt gegeben. Das ist aber genau das Geschäftsfeld, in dem neoom unterwegs ist.

Denn 1Komma5° erweitert sein Leistungsangebot und bietet nun auch Gewerbekunden Gesamtlösungen aus einer Hand an. Bisher lag der Fokus des Hamburger Solar-Unternehmens auf Einfamilienhäusern, doch nun sollen auch kleine und mittelständische Unternehmen sowie Landwirtschaftsbetriebe von intelligenten Energielösungen profitieren können. Insbesondere Gewerbekunden im Segment von 135 kWp bis 1 MWp sollen mit leistungsstarken Photovoltaik-Anlagen mit passender Speicher- und Steuerungstechnologie versorgt werden. Um diesen neuen Geschäftsbereich erfolgreich umzusetzen, hat 1KOMMA5° ein Expertenteam aufgebaut.

Besonders energieintensive Betriebe wie Supermärkte mit dauerhaft laufenden Kühlsystemen oder Unternehmen mit Elektroauto-Fuhrparks können von einem integrierten Gesamtsystem bestehend aus Solaranlage, Stromspeicher, Wärmepumpe und Ladeinfrastruktur in Kombination mit dem intelligenten Energiemanager „Heartbeat“ profitieren, heißt es. Nicht nur CO2-Emissionen könnten reduziert, sondern auch Kosten über die Laufzeit gespart werden.

Energieintensive Betriebe im Fokus

„Wir verzeichnen eine steigende Nachfrage nach unseren intelligenten Energielösungen von potenziellen Gewerbekunden. Um diesen Bedarf nachhaltig zu decken, erweitern wir unser Geschäftsfeld und stellen weitere Experten ein. Für eine erfolgreiche Energiewende ist in allen Bereichen mehr Tempo erforderlich, und wir fangen gerade erst mit dem B2B-Geschäft an“, so Philip Liesenfeld, Mitgründer und COO von 1Komma5°. Bislang hat 1Komma5° an seinen 36 Standorten in Deutschland bereits über hundert Anlagen für Gewerbekunden erfolgreich installiert.

neoom hat angekündigt, mit 70 Partnern, die die eigene Technologie vertreiben, in Deutschland zu starten. Während das österreichische Unternehmen rund um Walter Kreisel partnerschaftlich mit diesen Installationsbetrieben zusammen arbeitet, operiert 1Komma5° grundsätzlich anders. Mittlerweile haben die Hamburger etwa 27 Betriebe in Deutschland, Dänemark, Australien, Schweden oder Finnland zugekauft. Auch Österreich steht auf der Liste der Länder, in die expandiert werden könnte.

Wie im Podcast mit Philipp Schröder bereits zu hören war, kennen sich die beiden Firmen 1Komma5° und neoom gut. Der Podcast ist hier zu hören: