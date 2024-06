Neustark: Schweizer CO2-Entferner holen 69 Mio. Dollar

Neustark, ein Schweizer Startup für Carbon Removal, hat in einer Finanzierungsrunde 69 Millionen US-Dollar aufgebracht. Die Runde wurde von Decarbonization Partners, einer Partnerschaft zwischen dem Vermögensverwalter BlackRock und dem Singapur-Staatsfonds Temasek, angeführt. Die Investition soll Neustark dabei unterstützen, bis 2030 eine Million Tonnen CO2 dauerhaft aus der Luft zu entfernen.

Auch Blume Equity, ein Wachstumsinvestor für Climate-Tech, beteiligte sich an der Runde. Bestehende Investoren wie Holcim, Siemens Financial Services, Verve Ventures und ACE Ventures setzten ihre finanzielle Unterstützung fort. Zudem hat sich die Schweizer Großbank UBS mit einer Fremdfinanzierung beteiligt. Neustark und Holcim haben außerdem eine strategische Zusammenarbeit vereinbart, um die CO2-Entfernungstechnologie weltweit an Holcim-Standorten auszurollen.

Neustark bindet CO2 in mineralischen Abfallströmen

Die Technologie von neustark ermöglicht die dauerhafte Entfernung von CO2 aus der Atmosphäre, indem sie das Gas an der Quelle abscheidet und in einem Mineralisierungsprozess in mineralischen Abfallströmen wie Abbruchbeton bindet. Konkret wird das biogene CO2 an Biogasanlagen von Partnern abgefangen, verflüssigt und zu nahe gelegenen Anlagen von Baustoffrecyclern transportiert. Dort wird es in Abbruchgranulat oder anderen mineralischen Abfällen gebunden.

Durch den beschleunigten Mineralisierungsprozess wird das CO2 für Hunderttausende von Jahren gespeichert. Das carbonatisierte, recycelte Granulat kann dann für den Straßenbau oder zur Herstellung neuer Recycling-Baustoffe verwendet werden. „Wir verwandeln den weltweit größten Abfallstrom – Abbruchbeton – in eine Kohlenstoffsenke“, so Johannes Tiefenthaler, Co-CEO und Mitgründer von neustark.

Neustark will CO2-Entfernung exponentiell beschleunigen

Neustark hat derzeit 19 Anlagen zur CO2-Abscheidung und -Speicherung in der Schweiz, Österreich, Liechtenstein und Deutschland in Betrieb. Vierzig weitere Anlagen sind in ganz Europa im Bau. Das Unternehmen hat bis heute fast 120.000 Tonnen CO2-Entfernungszertifikate verkauft und ist damit eines der am schnellsten wachsenden Unternehmen für Kohlenstoffentfernung in Europa.

Tiefenthaler betont, dass die CO2-Entfernung exponentiell beschleunigt werden müsse, um das Netto-Null-Ziel bis 2050 zu erreichen. Dies sei nur durch den globalen Einsatz hochskalierbarer, messbarer und wirtschaftlich tragfähiger Lösungen zur CO2-Entfernung im Umfang von Millionen von Tonnen pro Jahr möglich.

Investoren unterstützen neustark bei globaler Expansion

Neustark wird von der globalen Plattform und Reichweite von Decarbonization Partners profitieren, einschließlich des Zugangs zu Unternehmen und Investoren in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum. Auch auf das Netzwerk und die Expertise von Blume Equity bei der Skalierung von Climate-Tech-Unternehmen kann neustark zählen.

„In Neustark haben wir den perfekten Partner gefunden, um die CCUS- und Carbon-Removal-Industrie in den kommenden Jahren voranzutreiben.“ Sie fügt hinzu, dass sich neustark als eine der weltweit führenden Anbieter von hochqualitativem und dauerhaftem Carbon Removal etabliert habe – mit einer Lösung, die bereits heute CO2 aus der Atmosphäre entferne“, so Meghan Sharp von Decarbonization Partners.