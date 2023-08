Nvidia: Aktie steigt auf Rekordhoch

Durch den KI-Boom hat der US-Chip-Konzern Nvidia im letzten Quartal ein Rekordergebnis erzielt (wir berichteten). Das hat auch auf den Aktienkurs des Unternehmens starke Auswirkungen. Die Aktien stiegen laut Reuters am Donnerstag um bis zu 6,7 Prozent und erreichten ein Allzeithoch. Grund dafür war neben dem starken Quartalsergebnis auch die Ankündigung eines Aktienrückkaufplans im Wert von 25 Milliarden Dollar.

Geplante Aktienrückkäufe treiben Kurs an

Nvidia schloss mit einem Plus von 0,1 Prozent bei 471,63 Dollar, nachdem das Unternehmen die Erwartungen der Analyst:innen übertroffen hatte. Der Umsatz betrug im zweiten Quartal 2023 satte 13,51 Milliarden Dollar. Der Konzern hat außerdem prognostiziert, dass der Umsatz im dritten Quartal 16 Milliarden Dollar erreichen würde. Während der Bekanntgabe der Ergebnisse stieg der Kurs bis auf 502,66 Dollar und übertraf damit einen Anfang der Woche erreichten Rekord. Die Aktie des ersten Billionen-Dollar-Chipherstellers ist seit Jahresbeginn um 223 Prozent gestiegen.

Das in Santa-Clara, Kalifornien, ansässige Chip-Unternehmen kündigte außerdem an, Aktien im Wert von 25 Milliarden Dollar zurückzukaufen, eine der größten geplanten Aktienrückkäufe der letzten zehn Jahre. Andere Chiphersteller fielen im Kurs, da sich die Anleger:innen auf Nvidia konzentrierten. Der Philadelphia Semiconductor Index (.SOX) verlor mehr als drei Prozent. Marvell Technology (MRVL.O) und der Nvidia-Rivale Advanced Micro Devices Inc (AMD.O) fielen jeweils um fast sieben Prozent, während Intel (INTC.O) 4,1 Prozent nachgab.

Brokerhäuser heben Kursziele von Nvidia

Mehr als 20 Brokerhäuser haben ihre Kursziele für Nvidia nach der Veröffentlichung der Ergebnisse angehoben. Zu den optimistischsten gehörten Elazar Advisors mit einem Kursziel von 1.600 Dollar und Rosenblatt Securities mit einem Kursziel von 1.100 Dollar, so die Daten von Refinitiv. Das durchschnittliche Kursziel der Analyst:innen für die Aktie hat sich seit Mai, als das Unternehmen einen Umsatzsprung von 50 Prozent für das zweite Quartal prognostizierte, auf 600 Dollar fast verdoppelt.

„Das Wichtigste an den Aussagen von Nvidia ist, dass es Datenzentren im Wert von mehr als einer Billion Dollar gibt, die die Cloud bedienen und im Grunde eine Menge auf ihre Chips umstellen. Ich denke, das ist ein ganz neues Thema, was einer der Gründe ist, warum die Leute ihre Kursziele ruckartig nach oben schrauben“, sagt Tom Plumb, Geschäftsführer und leitender Portfoliomanager bei Plumb Funds, der Aktien am Chip-Konzern besitzt.

Die Euphorie der Anleger:innen für Nvidia wird durch die Dominanz des Unternehmens beim Aufstieg von ChatGPT und anderen generativen KI-Technologien angetrieben. Diese nutzen größtenteils die High-End-Grafikchips des Konzerns. So gut wie alle großen Tech-Konzerne nutzen die Chips des Konzerns.