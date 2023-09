OpenAI soll 80 bis 90 Mrd. Dollar Bewertung in Finanzierungsrunde aufrufen

Zehn Milliarden Dollar von Microsoft, nochmal 300 Mio. Dollar von Tiger Global, Sequoia Capital und Andreessen Horowitz im Mai 2023 – und jetzt ist OpenAI schon wieder auf Geldsuche. Zwar ist man noch Marktführer bei LLMs und KI-Chatbots à la ChatGPT, aber die Konkurrenz schläft nicht, und das Eisen will geschmiedet werden, solange es heiß ist. Deswegen gehen nun neue Gerüchte durchs Silicon Valley, dass OpenAi rund um CEO Sam Altman auf Fundraising ist.

Aktuell geht es laut Wall Street Journal offenbar darum, dass OpenAI eine Bewertung zwischen 80 und 90 Mrd. Dollar aufruft. Das ist in etwa eine Verdreifachung gegenüber der letzten Finanzierungsrunde – da haben die Investoren eine Bewertung von 27 bis 29 Milliarden Dollar bezahlt. Wie viel Geld OpenAI aufnehmen will, ist nicht bekannt, bzw. noch Gegenstand der Verhandlungen. Zwar ist bisher durchgesickert, dass das Unternehmen hinter GPT-3 und GPT-4 dieses Jahr auf einen Umsatz von einer Milliarde Dollar kommen soll. Jedoch kostet der Betrieb der AI-Lösungen unheimlich viel Geld, und auch regulatorische und personelle Herausforderungen verlangen nach viel Geld.

Zuletzt haben OpenAI-Konkurrenten, die teilweise von ehemaligen Mitarbeiter:innen gegründet wurden, sehr viel Geld aufgenommen. Anthropic, gegründet von den ehemaligen OpenAI-Mitarbeiter:innen Daniela Amodei and Dario Amodei, hat von Amazon bis zu 4 Milliarden Dollar zugesagt bekommen, dafür wird das AI-Startup mit dem Chatbot Claude präferierter Amazon-Cloud-Partner. Parallel dazu treibt Google PaLM, Bard und Gemini stark voran, um GPT-4 von OpenAI eine ebenbürtige oder sogar bessere Technologie entgegen zu stellen. Auch deswegen liefert OpenAI quasi im Wochen-Rhythmus neue Updates für ChatGPT, um stets im Gerede zu bleiben.

OpenAI hat bereits Microsoft als Großinvestor

Weitere Herausforderungen für OpenAI, die nach Geld verlangen: Allen voran Meta Platforms treibt Open-Source-KI stark voran, das immer mehr als Alternative zu proprietären Lösungen wie jener von OpenAI angesehen wird. In der EU wird der AI Act außerdem stark regulieren, was Foundation Models wie etwa GPT-4 dürfen bzw. wozu sie eingesetzt werden können. Da wird es verstärkte Präsenz in der EU bedürfen, wenn OpenAI in den europäischen Märkten erfolgreich bleiben will.

Auch der Cap Table des Unternehmens ist hinsichtlich der Finanzierungsrunde spannend. Microsoft hält dem Vernehmen nach 49 Prozent am ChatGPT-Macher – da ist die Frage, welche neuen Investoren in Frage kommen. Google und Amazon als Big Spender werden wohl nicht in Frage kommen. Zuletzt hat man gesehen, dass auch Salesforce, Nvidia, Oracle oder die Deutsche Telekom als institutionelle Investoren aktiv wurden.

Die größten AI-Finanzierungsrunden 2023: