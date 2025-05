OwnerChip: Wiener Web3-Startup erhält 500.000 Euro

Das Wiener Startup OwnerChip erhält frisches Kapital in Höhe von rund 500.000 Euro. Die Finanzierung erfolgt in Form eines Convertible Loan Agreements, die bei der geplanten Wachstumsfinanzierung 2026 konvertiert wird. Die finalen Gespräche mit den Interessenten für das letzte offene Ticket laufen gerade. Schon fix mit an Bord ist die Business-Angel-Gruppe Angels United.

OwnerChip will Vertrauen im E-Commerce stärken

Einer der Gründer von Angels United, Niki Futter, war als Founding Angel von Beginn an bei OwnerChip dabei. Das Investment von Angels United verdoppelt sich durch das aws Start-up Invest. Neu im OwnerChip-Investorenkreis sind darüber hinaus Kapa Ventures mit Gerhard Pail und Frank Kappe sowie der US-Angel-Investor Ryan Quinn.

OwnerChip entwickelt eine Web3-Technologie, mit der sich physische Kunst- und Luxusgüter wie Gemälde, Designerstücke oder Sammlerstücke mittels NFC-Chips und digitalem Zwilling auf der Blockchain eindeutig zertifizieren lassen. Kund:innen können sie auch über einen Treuhandmechanismus sicher handeln. Das Ziel: Vertrauen und Authentizität im E-Commerce zu stärken – insbesondere im hochpreisigen Segment.

Bislang über 1.100 physische Güter „gechippt“

„Unsere Technologie macht physische Objekte digital eindeutig identifizierbar, nachweislich besitzbar und sicher handelbar – im ersten wie im zweiten Markt“, erklärt Mitgründer Michael Schramm. Außerdem ermöglicht es OwnerChip, dass Brands und Hersteller physische Produkte mit digitalen Erlebnissen und Storytelling verknüpfen können. Die Technologie des Startups soll nicht nur ein innovativer Kommunikationskanal sein. Sie soll auch zur Erfüllung regulatorischer Anforderungen wie dem „Digitalen Produktpass“ beitragen.

Die Plattform der Jungfirma befindet sich bereits im produktiven Einsatz. Über 1.100 physische Güter wurden bislang „gechippt“, im Gesamtwert von über fünf Millionen US-Dollar. Erster Partner ist der Marktplatz Rarible. „OwnerChip löst ein echtes Problem im hochpreisigen Onlinehandel: den fehlenden Vertrauensanker“, sagt Niki Futter. „Wir sehen hier großes Potenzial – nicht nur im Kunst- und Luxusbereich, sondern perspektivisch in vielen Märkten, in denen Fälschungsschutz und Besitznachweis entscheidend sind.“

OwnerChip adressiert unter anderem Marktplätze, Brands, Künstler:innen und Sammler:innen. Neben der technischen Lösung ermöglicht das Protokoll auch Revenue Sharing bei Zweitverkäufen. Die weitere Skalierung soll in mehreren vertikalen Märkten erfolgen – von Collectibles bis High Fashion.