Reddit will beim Börsengang fast 750 Millionen Dollar einnehmen

Mit großer Spannung wird derzeit der Börsengang der Social-Media-Plattform Reddit erwartet. Das Unternehmen strebt dabei eine Bewertung von etwa 6,5 Milliarden Dollar an und will außerdem bis zu 748 Millionen Dollar einnehmen, berichtet CNBC. Geplant ist der Verkauf von etwa 22 Millionen Aktien in einer Spanne von 31 bis 34 Dollar pro Aktie, wie aus einem am Montag veröffentlichten Unternehmensbericht hervorgeht.

„Redditors“ dürfen sich an IPO beteiligen

Reddit hat außerdem rund 1,76 Millionen Aktien für bestimmte Nutzer:innen und Moderator:innen, die so genannten Redditors, reserviert, die am Börsengang teilnehmen wollen und ihre Benutzerkonten vor dem 1. Jänner 2024 eingerichtet haben. Diese Redditors können diese Aktien kaufen und dann verkaufen, wenn Reddit an die Börse geht, da sie keiner Sperrfrist unterliegen, die Investoren normalerweise daran hindert, Aktien sechs Monate lang nach dem Börsengang zu verkaufen.

Das Unternehmen warnte in seinem S-1-Antrag, dass Reddit-Anleger, die an seinem Börsengang teilnehmen, „zu einer erhöhten Volatilität des Marktpreises“ der Stammaktien der Klasse A führen könnten. Zu den anderen Firmen, die an die Börse gegangen sind und bestimmten Community-Mitgliedern und anderen Personen die Teilnahme an ihren Börsengängen über ähnliche Aktienprogramme ermöglicht haben, gehören Doximity, Rivian und Airbnb.

Reddit hatte starkes Jahr 2023

Reddit reichte seinen IPO-Prospekt im Februar ein und erklärte, dass es plant, an der New Yorker Börse unter dem Tickersymbol „RDDT“ zu handeln. Der Börsengang ist besonders spannend, weil es der erste große Start einer Tech-Aktie in diesem Jahr und das erste Social-Media-IPO seit dem von Pinterest im Jahr 2019 sein wird. Im Jahr 2021 reichte Reddit einen vertraulichen Entwurf seines Börsenprospekts bei der US-Börsenaufsicht SEC ein. Im selben Jahr sammelte die Plattform in einer Finanzierungsrunde 1,3 Milliarden Dollar ein und hatte eine private Marktbewertung von zehn Milliarden Dollar.

Der Jahresumsatz von Reddit belief sich 2023 auf 804 Millionen Dollar, ein Anstieg um 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr (666,7 Millionen Dollar), wie aus der S-1-Einreichung hervorgeht. Außerdem verzeichnete die Plattform 2023 einen Nettoverlust von 90,8 Millionen Dollar, der geringer ausfiel als der Nettoverlust von 158,6 Millionen Dollar im Jahr 2022. Zu den namhaften Aktionären des Unternehmens gehören Tencent, die Condé Nast-Muttergesellschaft Advance Magazine Publishers und OpenAI-CEO Sam Altman, der von 2015 bis 2022 Mitglied des Vorstands war.