REEDuce: Startup gewinnt Ex-Verbund-Chef Anzengruber als Beirat

Das „Startup des Jahres 2023“ hat prominenten Zuwachs. REEduce, ein Wiener Jungunternehmen, das nachhaltige Lärmschutzwände aus Schilf baut, konnte Wolfgang Anzengruber, den ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Verbund AG, als erstes Mitglied für seinen neuen Beirat gewinnen. Anzengruber soll der Jungfirma, die bei der #glaubandich Challenge im Mai den Sieg davongetragen hat, beim Wachstum mit seiner Expertise zur Seite stehen.

REEDuce will „nachhaltigere und leisere Zukunft“

„Wir freuen uns, unser erstes Mitglied des REEDuce-Beirats, Wolfgang Anzengruber, bekannt zu geben! Vielen Dank, dass du dich mit uns auf diese aufregende Reise begibst und gemeinsam an einer nachhaltigeren und leiseren Zukunft arbeitest“, so REEduce in einem LinkedIn-Posting. Birgit van Duyvenbode, Gründerin und CEO des Startups, gibt sich sehr erfreut über den Neuzugang.

REEDuce baut Lärmschutzwände aus Schilf. Diese sollen in Sachen Haltbarkeit und Schalldämmung mit den konventionellen Lärmschutzwänden mithalten können, aber eben auf ökologisches Material setzen. Sie sollen unter anderem bei Autobahnen oder Flughäfen zum Einsatz kommen, um die lokale Bevölkerung vor Lärm zu bewahren. Birgit van Duyvenbode hat ihr Startup nicht nur mit dem Ziel ins Leben gerufen, mehr Nachhaltigkeit zu schaffen, sondern auch um die Gesundheit von Menschen zu verbessern.

Anzengruber hat langjährige Unternehmer-Erfahrung

„Lärm ist ein großes Umweltproblem, rund 30 Prozent der Gesellschaft sind davon betroffen. Besonders Menschen, die in der Nähe von Straßen, Bahnstrecken oder Flughäfen leben, leiden darunter. Wir wollen sie davor bewahren, indem wir Lärmschutzwände aufstellen, die nicht nur eine nachhaltige, sondern auch preiswerte Alternative darstellen“, so Birgit van Duyvenbode bei ihrem Pitch bei der #glaubandich Challenge, der REEduce den Titel als Startup des Jahres einbrachte.

Wolfgang Anzengruber, der neue Beirat des Jungunternehmens, hat langjährige Erfahrung in Führungspositionen in verschiedenen Unternehmen. So war er in der Vergangenheit unter anderem im Vorstand der Salzburg AG oder als Vorstandsvorsitzender der Palfinger Gruppe tätig. Von 2009 bis Ende 2020 hielt er die Position als Vorstandsvorsitzender der Verbund AG inne. Seitdem ist er als unabhängiger Unternehmensberater aktiv. In seiner neuen Rolle als Beirat von REEduce soll er das Startup beim Wachstum unterstützen.