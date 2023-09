Resourcify erhält 14 Mio Euro und baut Plattform für Entsorgungsmanagement weiter aus

Resourcify hat eine Series A-Finanzierung in Höhe von 14 Millionen Euro abgeschlossen. Die Finanzierungsrunde wird angeführt Vorwerk Ventures, weitere Investoren sind Revent, Ananda Impact Ventures, Speedinvest, BonVenture und WEPA Ventures. Resourcify strebt mit seiner SaaS-Plattform danach, neue Standards in der Abfallwirtschaft und im Recycling zu setzen und Unternehmen auf ihrem Weg zu mehr Nachhaltigkeit zu begleiten.

Wie Resourcify’s All-in-One-Plattform Kreislaufwirtschaft vorantreiben will

Abfall ist ein wachsendes Problem, das Verbraucher:innen, die Gesellschaft und die Umwelt betrifft. Insbesondere Unternehmen, die das Entsorgungsmanagement und das Recycling managen müssen, stehen vor erheblichen Herausforderungen. Sie müssen nicht nur gesetzliche Vorschriften einhalten, sondern auch effiziente und nachhaltige Lösungen entwickeln, um den steigenden Abfallmengen gerecht zu werden. Dies erfordert nicht nur Kostenreduktion, sondern stärkt auch den Ruf eines Unternehmens in Bezug auf Umweltverantwortung und Nachhaltigkeit.

Mit der SaaS-Plattform will Ressourcify Unternehmen bei der Digitalisierung der entsprechenden Prozesse unterstützen. Diese All-in-One-Plattform für Abfallmanagement und Recycling soll für Unternehmen zahlreicher Branchen geeignet sein, die die Kreislaufwirtschaft vorantreiben wollen und sich in Richtung Zero Waste bewegen möchten. Wie funktioniert das Ganze konkret? Resourcify verbindet globale Unternehmen mit lokalen Recycling-Anbietern und ermöglicht auf diese Weise nicht nur die Optimierung von Sortierungs- und Recycling-Prozessen, sondern unterstützt Kunden auch dabei, Zeit und Kosten zu sparen. Das Unternehmen will neue Maßstäbe in der Abfallwirtschaft und im Recycling setzen. Resourcify richtet sich damit an den wachsenden Markt der Kreislaufwirtschaf dessen Größe bis 2030 auf 800 Milliarden Euro geschätzt wird.

Neues Kapital, neue Märkte für Resourcify

Im Bestreben, eine Zukunft ohne Verschwendung zu fördern, kooperiert Resourcify bereits mit bedeutenden Unternehmen in Europa, einschließlich Johnson & Johnson, sowie mit einigen Unternehmen auf dem heimischen Markt von Resourcify in Deutschland. Darunter befinden sich Hornbach, REWE und der Frankfurter Flughafen.

Durch diese Kapitalbeschaffungsrunde beabsichtigt Resourcify nun, sein Angebot auf weitere Branchen auszudehnen und seine internationale Vorreiterschaft in Europa und Großbritannien zu erweitern. Gary Lewis, CEO von Resourcify sagt dazu: „Die Series A ist für uns ein entscheidender Schritt. Mit dem frischen Kapital werden wir unsere Präsenz in weiter Europa stärken, in neue Märkte expandieren und unser Produkt weiterentwickeln. Wir freuen uns, dass wir immer mehr Unternehmen dabei helfen können, ihr Entsorgungsmanagement effizienter zu managen – und ihnen Zugang zur Kreislaufwirtschaft geben können.“

Eim Beispiel für eine gelungene Partnerschaft ist jene mit Interzeo. Lewis freut sich: “Die Series A eröffnet uns nach dem Start unserer Partnerschaft mit Interzero neue Möglichkeiten, unser Wachstum weiter nach vorne zu bringen. Zudem ermöglicht uns die Partnerschaft mit Interzero den Zugang zu Abfallverwertung im Wert von zusätzlichen 100 Millionen Euro. Wir freuen sehr, dass wir so viele neue Unternehmen erreichen können.”

Passend dazu möchte das Unternehmen seine Bemühungen zur Unterstützung von essentiellen Rücknahmeprogrammen für Geräte und Abfälle fortsetzen, um Unternehmen bei der Erreichung ihrer Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen. Resourcify hat bereits über 500.000 Tonnen Abfall über seine Plattform abgewickelt und plant, die CO2-Einsparungen für seine Kunden und die Umwelt weiter zu erhöhen.