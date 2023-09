Revo Foods: Veganes Lachsfilet aus dem 3D-Drucker landet bei Billa

Das österreichische Food-Tech-Startup Revo Foods ist für sein pflanzenbasiertes Lachsfilet aus dem 3D-Drucker bekannt (wir berichteten). Nun bringt die Jungfirma eben dieses Lachsfilet mit Rewe/Billa auf den Markt. „The Filet“, ein Lachsfilet auf Basis von Mycoprotein, ist laut dem Startup das erste 3D-gedruckte Lebensmittel der Welt, welches im Supermarkt erhältlich ist. Es handle sich dabei einen wichtigen Meilenstein für diese Technologie, da diese nun für die industrielle Produktion bereit sei.

Veganer Lachs besteht aus Pilzprotein

The Filet besteht aus Mycoprotein, also Pilzprotein, welches saftige Pflanzenfasern und einen hohen Nährwert aufweisen soll. Pilzprotein benötige bei seiner Herstellung auch weniger Ressourcen (Wasser, Emissionen) als die herkömmliche Fischproduktion. Da Mycoprotein noch nicht für den 3D-Lebensmitteldruck geeignet war, hat Revo Foods gemeinsam mit dem schwedischen Hersteller Mycorena eine neue Version des Produkts „Promyc“ entwickelt, welches während des 3D Drucks zu einer höheren Fasrigkeit führen soll. Diese Entwicklung wurde mit europäischen Mitteln in Höhe von 1,5 Millionen Euro unterstützt.

Mit dem veganen Lachsfilet will Revo Foods gegen die immer stärker werdende Überfischung ankämpfen. Ein Großteil der globalen Fischbestände werde bereits überfischt, wodurch die große Gefahr eines Zusammenbruchs der Meeres-Ökosysteme droht. Dieser wäre nicht nur für die Biodiversität im Meer katastrophal, sondern auch für die etwa drei Milliarden Menschen, welche auf diese Biodiversität angewiesen sind.

Revo Foods hat neue 3D-Druckmethode entwickelt

Trotz des dramatischen Verlusts von Korallenriffen und der zunehmenden Verunreinigung von Fischen durch Schwermetalle und Mikroplastik sei die Nachfrage nach Fisch in den letzten Jahrzehnten stark gestiegen. Eine nachhaltige Lösung sind vegane Fisch-Produkte, welche aus pflanzlichen Inhaltsstoffen ohne Überfischung entstehen. Bisher gab es jedoch noch keine Alternativen für komplexe Produkte wie Fisch-Filets.

Eine von Revo Foods entwickelte neue 3D-Extrusionstechnologie soll erstmals die nahtlose Integration von veganem Fett in pflanzliche Protein-Fasern ermöglichen. Dadurch sollen authentische Fisch-Alternativen mit den typischen saftigen Fasern von Fischfilets führen. Mit der patentierten 3D-MassFormer-Technologie hat Revo Foods den ersten kontinuierlichen Produktionsprozess entwickelt, der die Massenproduktion von 3D-gedruckten Lebensmitteln ermöglicht.

Technologie auch für vegane Steaks und Co relevant

„Der 3D Lebensmitteldruck ist eine kreative Revolution. Erstmals können komplett neue Produkte erzeugt werden, welche Geschmackserlebnisse schaffen, die man sonst nur aus Michelin-Restaurants kennt. Es erlaubt uns, die Lebensmittelproduktion völlig neu zu denken, und den Menschen in den Mittelpunkt dieser Technologie zu stellen“, meint Robin Simsa, CEO von Revo Foods.

Auch für Fleischalternativen sei diese Entwicklung relevant, da somit eine komplett neue Kategorie komplexer Produkte wie vegane Steaks und Filets entstehen könnte. Der erste Partner für die Einführung von The Filet am 14. September ist Rewe/Billa. Kund:innen in ganz Europa können das Produkt ab dem 1. Oktober auch im Revo Foods Online Shop bestellen.