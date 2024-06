REWE Hackathon: Rubberduck Labs holt sich den Sieg bei der Coding-Challenge

Österreichs erster Retail-Hackathon der REWE Group in Kooperation mit WeAreDevelopers ging von 4. bis 5. Juni über die Bühne. Im „The Social Hub“ in Wien wurden Ideen für die Zukunft des Einzelhandels entwickelt. Die Gewinner von „Rubberduck Labs“ konnten sich über ein Preisgeld und Gutscheine im Wert von 5.000 Euro freuen.

„Unleash Innovation In Retail“ lautete das Motto des ersten REWE Retail-Hackathon in Kooperation mit WeAreDevelopers. Die Coding-Challenge mit dem Namen „Rethink Retail“ richtete sich an alle, die – unabhängig von ihrem Fachgebiet oder ihrer Expertise – an innovativen Lösungen für den Handel von morgen arbeiten wollten. „Mit Rethink Retail möchten wir jungen Programmiertalenten die Möglichkeit bieten, neuartige Lösungen für reale Handlungsanwendungen zu entwickeln und gemeinsam die Zukunft des Einzelhandels zu gestalten“, sagte Martin Fluch, Chief Information Officer (CIO) der REWE International AG.

Fünf Challenges, ein Gewinnerteam

In fünf unterschiedlichen Challenges konnten die Teilnehmer:innen ihr Können unter Beweis stellen und ritterten um die besten Programmier-Lösungen. Gewonnen hat letztlich Rubberduck Labs: „Unsere Challenge war es, den BILLA Kund:innen ein komplett neues Einkaufserlebnis zu bieten, besonders bei der Feinkost, wo es in der Mittagspause besonders schnell gehen muss. Das sollte vereinfacht werden, damit Kund:innen noch schneller an ihr Essen kommen und eine verlängerte Pause genießen können“, beschreibt Marcel Körbler vom Gewinnerteam die Aufgabe. Er konnte sich mit seinen Kolleg:innen über ein Preisgeld und REWE-Gutscheine im Wert von jeweils 2.500 Euro freuen: „Die Rethink Retail Coding Challenge war wirklich super! Es gibt nichts Besseres als zwei Tage mit den besten Freund:innen zusammenzuarbeiten, Codes zu schreiben, interessante Technologien zu erforschen und einfach eine tolle Zeit gemeinsam zu haben.“

Sustainability im Fokus

Besonderes Augenmerk galt der nachhaltigen Umsetzung der IT-Lösungen, dafür wurde zusätzlich ein Sonderpreis in Höhe von 1.000 Euro an das Team „Chat GPT Enjoyers are back“ ausgegeben. Andreas Streit, Leiter des Bereichs Nachhaltigkeit: „Ich freue mich sehr als Verantwortlicher für Nachhaltigkeit bei der REWE Group Österreich, dass bei diesem Hackathon besonderer Wert auf nachhaltige Lösungsdesigns gelegt wurde. Unser Ziel ist es, innovative Ansätze zu fördern, die nicht nur den Handel, sondern auch unsere Umwelt und das Klima positiv beeinflussen.“

Bei der Coding Challenge arbeiteten insgesamt zwölf Entwicklerteams über zwei Tage hinweg an Business Challenges und entwickelten Lösungen für den Einzelhandel. Die Themengebiete reichten vom Einsatz von Augmented Reality in den Filialen, über In-Store-Navigation bis hin zu intelligenten Produktassistenten. Martin Fluch: „Dieser Hackathon bietet eine einzigartige Gelegenheit, die Grenzen des Einzelhandels durch Technologie und Zusammenarbeit zu erweitern. Die Teilnehmer:innen haben außerdem die Chance, Teil einer einzigartigen Community-Erfahrung zu werden.“