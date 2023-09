Schlechter Ausblick: Berliner Fintech Friday Finance an Mitbewerber Pliant verkauft

Sie hießen zuerst Airbank, benannten sich dann in Friday Finance um, und bald wird nichts mehr von der Startup-Marke übrig sein: Denn die beiden Gründer Patrick de Castro Neuhaus und der Österreicher Christopher Zemina haben sich dazu entschlossen, ihr Startup Friday Finance an den größeren Konkurrenten Pliant zu verkaufen. Beide Unternehmen haben anderen Firmen digitale Finanz-Services – wenn auch in unterschiedlicher Ausprägung – angeboten. de Castro Neuhaus und Zemina werden in Management-Positionen bei Pliant arbeiten, auch viele Mitarbeiter:innen sollen wechseln bzw. sind es schon. Das berichtet aktuell FinanceFWD.

Friday Finance hat sein operatives Geschäft bereits eingestellt. Das Fintech, das sich auf die Verbesserung der Finanzorganisation von kleinen und mittleren Unternehmen konzentrierte, hatte mit dem schwierigen Marktumfeld zu kämpfen. Inflation, steigende Kosten und hohe Zinsen haben die Kernzielgruppe des Unternehmens stark beeinflusst. Das Gründerteam von Friday Finance wird weiterhin in Führungspositionen bei Pliant tätig sein, während die Marke Friday Finance verschwindet. Pliant wird das breite Produktangebot von Friday Finance verschlanken und sich auf Firmenkreditkarten konzentrieren. Investoren von Friday Finance sollen in dem Deal mit Cash und Pliant-Anteilen entlohnt worden sein, bei einer Bewertung von etwas mehr als 100 Mio. Euro.

Geändertes Marktumfeld führt zum Zusammenschluss

Der Deal zwischen Friday Finance und Pliant ermöglicht es Pliant, sein Produktangebot zu erweitern und neue Funktionen wie Ausgabenmanagement und Multi-Währungs-Funktionen anzubieten. Die beiden Gründer von Friday Finance sowie einige Mitarbeiter werden von Pliant übernommen. Finanziell war Friday Finance nicht in Bedrängnis – es soll noch 15 Mio. Euro am Konto gehabt haben -, und der Verkauf an Pliant war eine strategische Entscheidung aufgrund des geänderten Marktumfeldes. Zwar war das Wachstum in 2021 und 2022 gut, doch die schlechte Wirtschaftslage in Deutschland dürfte ein wichtiges Signal gewesen zu sein, sich mit Pliant zusammen zu schließen.

Das Berliner Fintech-Startup Airbank, das eine Finanzmanagementplattform für Unternehmen anbietet, hatte bisher mehr als 27 Millionen Euro eingenommen. Zu den Investoren gehörten etwa Molten Ventures, New Wave, Speedinvest, Another VC und Entrepreneur First. Das Unternehmen wurde im März 2021 gegründet und hat bereits namhafte Kunden wie Park Hyatt und Häagen-Dazs. Friday Finance zielte darauf ab, die Finanzprozesse von Unternehmen zu vereinfachen und ihnen dabei zu helfen, ihre Finanzabteilungen zu optimieren. Das Startup wollte nicht selbst zur Bank werden, sondern ermöglichte es den Kunden, ihre bestehenden Bankkonten an die Plattform anzuschließen.