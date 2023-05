Schnelleinschätzung: Inflation im April bei 9,8 Prozent

Wie die Statistik Austria in einer Aussendung mitteilt, beträgt die Inflationsrate für April 2023 voraussichtlich 9,8 %. Die Zahlen basieren auf einer Schnellschätzung. Im März lag die Inflationsrate noch bei 9,2 Prozent. Als Preistreiber gelten Dienstleistungen, Reisen und die Freizeitgestaltung.

Inflationsrate steigt

„Nach 9,2 % im März wird die Inflation im April 2023 voraussichtlich auf 9,8 % steigen. Die Teuerung nimmt zunehmend in den Bereichen Freizeit, Reisen und Dienstleistungen an Fahrt auf. Im Gegensatz dazu sind die Preise für Treibstoffe und Heizöl erneut geringer als vor einem Jahr“, so Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas. Expert:innen waren im Vorfeld dennoch von einem Rückgang der Inflation ausgegangen und noch dürfte etwas unklar sein, „woher der Anstieg kommt“. Vermutet werden aber eben die erwähnten Reisen und Freizeitaktivitäten, aber auch in die Gastronomie blieben die Preissteigerungen „unverändert hoch“.

EZB mit nächstem Zinschritt

Damit entwickelt sich die heimische Situation auch entgegen dem internationalen Trend: In der Eurozone war die Teuerungsrate mit 7,0 Prozent geringer als in Österreich, in Deutschland etwa stiegen die Preise mit 7,2 Prozent ebenfalls deutlich weniger stark. In der Eurozone steigen zudem die Energiepreise wieder, im Jahresvergleich steht ein Plus von 2,5 Prozent. Am kommenden Donnerstag tagt die EZB zum wiederholten Male, es wird gemeinhin von einer weiteren Zinsanhebung ausgegangen. Ökonomen rechnen mit einem weiteren Zinsschritt um 0,25 Prozent, denkbar seien aber auch 0,5 Prozent. Am Donnerstag werden auch die neuen Daten für den Euroraum präsentiert, am 13. Mai dann die finalen Zahlen zur Inflation in Österreich.