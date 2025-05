Scoop: Wasserstoff-Startup HydroSolid holt Millionen von strategischem Investor

Eine neuartige Technologie zum Speichern von Energie in Form von Wasserstoff: Damit fällt das niederösterreichische Startup HydroSolid spätestens seit 2022 auf, als es zum „Startup des Jahres“ bei der #glaubandich CHALLENGE ausgezeichnet wurde. Seither hat das Jungunternehmen rund um Gründer Lukas Renz nicht nur eine Speicheranlage für Wasserstoff in Niederösterreich eröffnet und eine große Kooperation mit dem japanischen Großkonzern Sumida geschlossen – 2025 wurde auch ein sehr potenter Shareholder an Bord geholt.

Denn HydroSolid hat ein Tochterunternehmen gegründet, und zwar die HydroSolid HIVE FlexCo. 90 Prozent gehört dem niederösterreichischen Startup, die restlichen 10 Prozent der SAN Future Invest aus Singapur. Dahinter steht aber niemand anderes als der niederösterreichische Unternehmer Erich Erber und dessen SAN Group. Gemeinsames Ziel: Forschung und Entwicklung von Wasserstoff-Speichern sowie der Handel mit Produkten im Bereich der stationären Speicherung von Wasserstoff.

Wie HydroSolid-CEO Lukas Renz bestätigte, handelt es sich bei dem Investment um einen siebenstelligen Betrag zu einer mittleren achtstelligen Bewertung. HydroSolid wird außerdem seinen Standort in den SAN Biotech Park in Herzogenburg nahe St. Pölten verlegen. „Hydrosolid adressiert eine der größten Herausforderungen unserer Zeit – die sichere und effiziente Speicherung von grünem Wasserstoff. Ich bin überzeugt, dass das Team das Potenzial hat, einen entscheidenden Beitrag zur globalen Energiewende zu leisten“, sagt Erich Erber, Investor und strategischer Partner.

„Diese Partnerschaft unterstreicht das Vertrauen in unsere Technologie und unsere Vision einer sicheren, grünen Energiezukunft“, so Lukas Renz, CEO von Hydrosolid, in einem Statement.

Die SAN Group von Unternehmer Erich Erber

Die SAN Group mit Hauptsitz in Herzogenburg in Niederösterreich ist ein Unternehmen von Erich Erber, das in mehreren Bereichen tätig ist. Der Unternehmer ist durch den Verkauf seiner Erber Group im Jahr 2020 zu einem großen Vermögen gekommen, denn diese wurde bei dem Exit an Royal DSM aus den Niederlanden mit stattlichen 980 Millionen Euro bewertet.

Die Erber Group war in den Bereichen Tierernährung und -gesundheit (Biomin) sowie diagnostische Lösungen für die Lebens- und Futtermittelsicherheit (Romer Labs) spezialisiert und wurde nach dem Verkauf in DSM Austria umbenannt.

SAN Group mit millionenschwerem BioTech-Zentrum in NÖ

Nach dem Exit hat Erber die SAN Group 2020 gestartet, und zwar mit Überbleibseln aus der Erber Group (Sanphar für Tiergesundheit sowie bio-ferm für Ernteschutz). Die SAN Group startete später grüne Wasserstoff-Produktion in Herzogenburg, und verlegte den Hauptsitz von Singapur zurück in die österreichische Kleinstadt. 2024 wurde dann der neue Biotech Park in Herzogenburg eröffnet.

„Wir sind stolz darauf, dass Erich Erber und seine SAN Group Herzogenburg für diese riesige Investition von 45 Millionen Euro ausgewählt haben, denn wir wissen, dass solche innovativen Organisationen überall auf der Welt mit offenen Armen empfangen werden“, sagte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) bei der Eröffnung. Neben Tiergesundheit, Pflanzenschutz, Lebensmittelsicherheit und Immobilienentwicklung ist die SAN Group auch auf grüne Energien fokussiert.

HydroSolid hat wie berichtet 2024 die erste Wasserstoffspeicher-Gesamtanlage in Niederösterreich im Sportzentrum in St. Pölten eröffnet – nun arbeitet man direkt bei der SAN Group in Herzogenburg an Technologien für die Speicherung von H2.