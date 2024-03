Skinnovation 2024: Drei Tage Startups, Innovation und Netzwerken im Skigebiet

Vom 13. bis 15. März 2024 fand die „Skinnovation” im Skigebiet Axamer Lizum in Innsbruck statt – ins Leben gerufen von Kathrin Treutinger, die sich inzwischen einen Ruf als Workation Specialist aufgebaut hat. Das Startup und Innovation Festival auf Ski wächst jedes Jahr weiter und feierte dieses Mal seine „10 years edition” mit über 600 Teilnehmenden aus der Startup-Welt, darunter Gründer:innen, Investor:innen und Entrepreneurship Enthusiast:innen. Sie alle waren mit dabei, um sich auszutauschen, zu vernetzen und neue Inputs zu sammeln, was bei dem vollen Programm nicht schwerfiel. Dazwischen wurden die weißen Pisten zum Skifahren und Snowboarden genutzt.

Keynotes, Hüttentalks und Pitch-Formate

Das Programm war vielfältig und bot neben Keynotes von erfolgreichen Founder:innen noch viele weitere Formate – zum Beispiel den „Skilift Pitch”, wobei Startups vor Investor:innen in der Gondel pitchten und danach Feedback dafür erhielten sowie Live-Panels. Die Keynote von Benedikt Böhm, CEO von Dynafit und passionierter Extrembergsteiger, handelte von Führung, Risikomanagement und Nachhaltigkeit. Ebenso jene von Nadja King rund um den Aufbau einer nachhaltigen Marke, zu der Konsument:innen gar nicht „nein” sagen können. Markus Hallermann, Gründer der Outdoor-App komoot, sprach über Community und Technologie in der Outdoor-Branche und bei Content Creator Anna Strigl ging es um den Aufbau einer authentische und erfolgreichen Social Media Marke. Dazwischen fanden Speaker-Dinners und Hüttentalks statt, die Raum und Zeit für Diskussionen boten. Zu den anwesenden Startups beziehungsweise internationalen Gründer:innen unter den Gästen zählten neben vielen weiteren: Bavertis, Neurality, Athelte Capital, Brickwise, ai.dopt, InclusiveTech, involve.me und Mountain Breakout.



Podcast Gondel und Hoadlhaus Sundowner

Ein neu eingeführtes Format war die „Podcast-Gondel”, die ihre Runden drehte, während spannende Talks aufgezeichnet wurden. Trending Topics war dabei auch am Start und hat die Investorin und Business Angel Birgit Ströbel, FeMentor Gründerin und GenZ Expertin Anastasia Barner und Lisa Spöck von Startup.Tirol interviewt. Ausklingen lies man den Abend mit „Drinks, Beats und Connections” beim Hoadlhaus Sundowner mit traumhafter Aussicht auf die Piste, gehostet vom Softwareentwickler Be-terna, dessen CEO Gerald Pichler auch Teil eines Panels rund um „New Work” war.

„Pitch Final“ im Agnes Heller Haus der Uni Innsbruck: Upstrive hat überzeugt

Am dritten Abend stand der finale Startup-Pitch an, bei dem fünf ausgewählte von 60 Startups live vor den Skinnovation Teilnehmer:innen und einer Jury pitchten. Im Rennen waren arterioscope, eine KI-Software zur Früherkennung von Diabetis, CRQLAR, eine Buchungssoftware für Hotelgäste, Upstrive, eine App, die sich der mentalen Gesundheit von Jugendlichen widmet, das TechStartup SkiFi, das einen Sensor für verlorene Ski entwickelt hat und Kruner, das Betonbauten durch Sandgebäude ersetzen möchte. Jury und Publikum voteten nach den Pitches gemeinsam und haben sich letztendlich für Upstrive, die Wellbeing-App für Jugendliche und Eltern von CEO Sven Maikranz entschieden. „Wir freuen uns riesig über den Support, den wir bzw. das Thema bekommen haben. Und natürlich, dass wir nein, dass die Teenager gewonnen haben, denen wir versuchen, eine Stimme zu geben”, so Maikranz, nachdem er von der Siegertreppe stieg. Das Startup befindet sich gerade mitten im Prelaunch.

Kathrin Treutinger, die die Skinnovation über die Jahre – angefangen mit 20 Personen – zu einem Erfolgsformat ausbaute, freut sich bereits auf die nächste Edition, die Skinnovation 2025 und sagte zum Abschluss: „Die Veranstaltung war somit nicht nur eine Plattform für geschäftliche Vernetzung, sondern auch ein lebendiges Beispiel dafür, wie ein entspanntes und inspirierendes Umfeld die Kreativität und den Austausch fördert.“