Snack-Startup Healthy Kids wächst 2025 auf 14 Mio. Euro Umsatz

Das Salzburger Scale-up Healthy Kids legt zum Jahresende beeindruckende Zahlen vor: Mit ihrer Marke Pure&Fun zeichnet sich für 2025 ein Umsatzvolumen von rund 14 Mio. Euro ab, wie sie in einer Presseaussendung bekannt geben. Was 2020 im Keller begann, ist heute ein internationaler Player für Bio-Kinder-Snacks.

Es ist die klassische „Garage Story“, nur dass sie in diesem Fall in einem Salzburger Keller im Stadtteil Liefering spielt. Als Reinhold Hinterplattner und Christian Eibl im Januar 2020 ihr Unternehmen gründeten, folgte nur zwei Monate später der erste Corona-Lockdown. Statt reiner Pitch-Decks und Vertriebsreisen hieß die Realität plötzlich Unternehmensaufbau parallel zum Homeschooling der eigenen Kinder.

„Der Anfang lief anders als geplant und der Aufbau der Strukturen war durchaus fordernd. Gerade deswegen sind wir stolz darauf, wie sich das Unternehmen in den vergangenen Jahren entwickelt hat“, betonen die beiden Unternehmer. Fünf Jahre später ist die Marke Pure&Fun in zehn Ländern vertreten und verzeichnet besonders in Deutschland und der Schweiz dynamisches Wachstum.

Wachstumsschub mit PAW Patrol & Co.

Das Erfolgsgeheimnis liegt in der Kombination aus gesunden Inhaltsstoffen (Bio, ohne Zuckerzusatz) und cleverem Lizenz-Marketing. Ob PAW Patrol, Peppa Pig oder Die Eiskönigin, bekannte TV-Charaktere auf der Verpackung dienen als „emotionaler Türöffner“ im Supermarktregal.

„Verpackungen sind kaufentscheidend“, weiß Reinhold Hinterplattner. Die Strategie geht auf: Die bekannten Figuren ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, die „Clean Label“-Rezeptur überzeugt anschließend die Eltern.

Dabei scheut das Team auch vor schwierigen Produktkategorien nicht zurück. Ein aktuelles Highlight ist die Entwicklung einer koffeinfreien „Kinder-Cola“. „Eine Variante zu kreieren, die von Kindern als Cola akzeptiert wird – dabei aber ohne Koffein, Zuckerzusatz und künstliche Zusätze auskommt – hat uns gefordert“, erklärt Co-Gründer Christian Eibl. Das Ergebnis wird als „Heldentrank“ vermarktet: Schmeckt wie das Original, ist aber bio und gesund.

Mehr als nur Snacks

Heute beschäftigt das Unternehmen allein vier Mitarbeiter:innen, die sich ausschließlich um neue Rezepturen kümmern. Das Sortiment ist auf 65 Produkte angewachsen – von den klassischen Quetschies (Fruchtpürees) bis zu Knabbergebäck.

Die Ambitionen für 2026 sind klar gesteckt: Ein weiteres Umsatzwachstum von 30 Prozent wird angepeilt. Der Hebel dafür ist die Transformation vom reinen Snack-Anbieter zur umfassenden Food-Marke. Demnächst werden Nudeln, Kekse, Müsli und Porridge unter der Marke Pure&Fun in den Supermärkten zu finden sein.

Hinter dem Wachstum steht mittlerweile ein 12-köpfiges Team am Standort Salzburg-Liefering. Da die Gründer selbst Familienväter sind, wird der „Healthy Kids“-Gedanke auch intern gelebt. Flexible Arbeitszeitmodelle sollen den Mitarbeiter:innen die Vereinbarkeit von Job und Familie erleichtern – eine Lehre, die man vielleicht direkt aus den Gründungstagen im Lockdown mitgenommen hat.