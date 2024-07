snappi erhält Banklizenz von der Europäischen Zentralbank

snappi, die Neobank aus Ioannina, Griechenland hat von der Europäischen Zentralbank (EZB) – auf Vorschlag der Bank von Griechenland – eine Universalbanklizenz erhalten. Die Vision der digitalen Bank lautet: die Finanzwelt für Privatpersonen und Unternehmen zu revolutionieren. Das soll geschafft werden, indem eine benutzerfreundliche Plattform geschaffen wird, die innovative Finanzlösungen für die nächste Generation anbietet.

Wenn Banken und FinTechs kooperieren

snappi ist eine gemeinsame Initiative von Piraeus Financial Holdings, der Muttergesellschaft der Piraeus Bank und Natech, einem führenden Fintech-Unternehmen, das sich auf Softwarelösungen für Kernbanken spezialisiert hat. Mit der neu gewonnenen Lizenz durch die Aufsichtsbehörde dürfen nun Bankgeschäfte getätigt werden, wie die Annahme von Einlagen und der Vergabe von Krediten.

Neobank will Bankenlandschaft in Europa erobern

Christos Megalou, Vorsitzender des Verwaltungsrats von snappi und Geschäftsführer der Piraeus Bank, bezeichnet die Lizenz als bedeutender Schritt in der Entwicklung von snappi. Er ist zuversichtlich, dass die Neobank Teil der neuen Bankenlandschaft in Europa wird. Der Hauptsitz von snappi befindet sich in Ioannina – strategisch günstig außerhalb der griechischen Hauptstadt. Die Neobank möchte damit ihr Engagement für die Dezentralisierung hervorheben und mit dem neuen regionalen Technologie-Ökosystem „Innovation über die traditionellen städtischen Zentren hinaustragen”, heißt es per Aussendung.

Erfahrene Bänkerin übernimmt CEO-Rolle

Dr. Gabriella Kindert, die vor kurzem die Rolle der Geschäftsführerin bei snappi übernommen hat, verfügt über mehr als 20 Jahre Führungserfahrung im Bankwesen und in der Vermögensverwaltung. Sie hatte verschiedene Führungspositionen inne, unter anderem bei Fortis Investments Structured Credit, BNP Paribas Asset Management als Global Head of Loans und bei NN IP als Head of Alternative Credit. „Wir wissen, dass Bankgeschäfte auf Vertrauen beruhen, und der Erhalt der Banklizenz ist ein wichtiger Meilenstein für uns. Unser Ziel ist es, durch die Bereitstellung kundenorientierter, innovativer und wettbewerbsfähiger Finanzprodukte und -lösungen das Bankgeschäft für unsere Kund:innen weiterzuentwickeln“, so Kindert.