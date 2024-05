Sportradar: Sport-Tech-Konzern eröffnet neuen Hub in Wien

Sportradar, einer der weltweit größten Anbieter von Sporttechnologie, dessen Hauptsitz in der Schweiz liegt, hat einen neuen Wiener Unternehmenssitz eröffnet. Auf dem Austria Campus will das in rund 20 Ländern aktive Unternehmen einen neuen Meilenstein für ein attraktives und zeitgemäßes Arbeitsumfeld setzen. Das will man durch erstklassige Infrastruktur, innovative Arbeitsbereiche sowie eine deutlich gesteigerte Energieeffizienz erreichen. Am Dienstag luden Sportradar und die dazu gehörende Sportnachrichtenplattform LAOLA1 in ihr Büro ein.

Sportradar beschäftigt über 400 Angestellte in Wien

Der neue Standort verfügt über eine Fläche von 4.500 Quadratmetern und soll mehr als 400 Mitarbeiter:innen behausen. Dabei setzt das Unternehmen auch auf ein Hybrid-Working-Modell mit variablen Home-Office-Möglichkeiten und flexiblen Arbeitszeiten. Doch es ist Gründer und CEO Carsten Koerl auch wichtig, die Attraktivität der Arbeit im Büro zu erhöhen. So warte das neue Office mit vielen Mobilitätsangeboten von Firmenjahreskarten für öffentliche Verkehrsangebote, firmeneigenen Fahrrädern und Parkplätzen sowie regelmäßigen gemeinsamen Out-off-Office-Aktivtäten und Zugang zu Sportevents für die Belegschaft auf.

Sportradar sieht sich als eine Schnittstelle zwischen Sport-, Medien- und Unterhaltungsindustrie. Im Jahr 2001 gegründet, bietet die Firma Sportverbänden, Nachrichtenmedien, Verbraucherplattformen und Sportwettenanbietern eine Reihe von Lösungen, um ihr Geschäft auszubauen. Heute beschäftigt das Unternehmen 4.000 Mitarbeiter:innen in 20 Ländern weltweit und ist Partner von mehr als 1.700 Kunden in über 120 Ländern. Darüber hinaus kooperiert man mit wichtigen Sportverbänden wie NBA, NHL, NASCAR, UEFA, FIFA und der Deutschen sowie Österreichischen Bundesliga. Sportradar deckt jährlich mehr als 890.000 Veranstaltungen in 92 Sportarten ab.

Produktion und Überwachung von 400.000 Livestreams pro Jahr

Vom neuen Standort in Wien aus will der Konzern zahlreiche nationale und globale Aktivitäten steuern. Dazu gehören die Produktion und Überwachung von über 400.000 Livestreams pro Jahr sowie die Entwicklung und Betreuung von Video-Streaming-Plattformen, mal abgesehen vom Betrieb von LAOLA1. „Wien ist weltweit eine der lebenswertesten Städte, in der Sportradar eine lange Historie hat. Unser neuer Standort im Wiener Zentrum ist für uns mehr als nur ein Gebäude – er symbolisiert unser Engagement für Wachstum, Innovation und Technologie“, so Rainer Geier, Geschäftsführer der Sportradar Media Services GmbH.

Gemeinsam mit dem Immobilienunternehmen CBRE suchte Sportradar Anfang 2022 nach neuen Räumlichkeiten für seinen Wiener Standort, der bis dahin im 22. Bezirk lag. Die Entscheidung für den Rothschildplatz im zweiten Bezirk fiel nicht zuletzt aufgrund seiner zentralen Lage und den starken öffentlichen Anbindung sowie der Infrastruktur mit Hotels, Kindergärten, Schulen und ärztlicher Versorgung. Das Büro ist Teil des Austria Campus.

Großes Sportangebot für Mitarbeiter:innen

Beim Besuch des Büros fällt gleich auf, dass Sport bei dem Unternehmen ganz im Mittelpunkt steht. Die Räume sind nach Ikonen aus verschiedenen Sportarten benannt und nach den entsprechenden Sportarten designt. So ist die Wand im Hermann Maier-Raum mit Skiern verziert, die im Roger Federer-Raum mit Tennisschlägern und -bällen. Auch steht dem Team in der Freizeit ein großes Sportangebot zur Verfügung. Von Tischtennis über Airhockey bis hin zu Yoga und sogar Padel-Tennis gibt es viele Möglichkeiten.

Ebenfalls wichtig war Sportradar ein ausgewogener Mix aus Arbeits-, Sozial- und Konferenzräumen. „Am neuen Standort in Wien schaffen wir nicht nur Raum für Innovation, sondern auch eine Plattform für kreative Zusammenarbeit. Wir verbinden bahnbrechende Technologien mit unserer Leidenschaft für Spitzenleistung, Sport, Medien und Unterhaltung“, sagte Thomas Berger, Head of LAOLA1, am Dienstag. Das Unternehmen verfügt am neuen Standort auch über einen neuen Master Control Room, ein internes Konferenz-Center, den LAOLA News-Room, die LAOLA1 Sports-Bar sowie hauseigene TV-Studios.

AI nimmt Einzug in Sport-Technologie

Sportradar hat darüber hinaus auch ambitionierte Zukunftspläne, was die Technologie angeht. So wird auch bei dem Sport-Tech-Unternehmen AI in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. „Wir wollen mithilfe von Künstlicher Intelligenz von unseren Usern lernen und somit unsere Produkte noch besser machen. Als weltweit führendes Unternehmen für Sporttechnologie haben wir Zugang zu gewaltigen Datenmengen, die den Einsatz von AI-Technologie extrem begünstigen“, erläuterte Carsten Koerl.