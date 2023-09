Startup Salzburg: Start des neuen Factory-Inkubationsprogramms

Seit 2016 gibt es Startup Salzburg, einen Netzwerkinkubator für innovative Gründungen in Salzburg. Nun startet der Inkubator erneut sein Programm Factory und das neue Zusatzprogramm Factory+. Die Bewerbung von angehenden Startups ist bis 25. September 2023 möglich. Unterstützt wird Startup Salzburg nun auch vom Bundesprogramm AplusB Scale-up. Hier sollen potenzielle Gründer:innen individuelle Unterstützung erhalten – von der Ideenentwicklung und -ausarbeitung bis zum Einstieg in den Markt.

Schon 50 Absolventen von Factory-Programm

Seit 2016 wurden insgesamt knapp 3,1 Millionen Euro in Startup Salzburg investiert. Davon hat das Land Salzburg rund zwei Millionen Euro beigetragen. Zusätzlich haben 50 Startups (heute Alumni des Inkubationsprogramms Factory) Förderungen in Höhe von 1,2 Millionen Euro erhalten. Landeshauptmann-Stellvertreter Stefan Schnöll ist von der Wirkung überzeugt: „Startups kommt eine große Bedeutung zu. Sie tragen zu Wirtschaftswachstum bei und sichern den Fortschritt und möglicherweise auch die Zukunft – gerade in Zeiten tiefgreifender Veränderungen. Dem Land Salzburg ist es deswegen weiterhin ein Anliegen, hier bestmöglich unterstützend tätig zu sein.“

Vorzuweisen sind bereits sieben Durchgänge des Inkubationsprogramms, für die sich 135 Startups beworben hatten. In Summe haben bereits 50 Startups das Factory-Programm absolviert. Diese haben 22 Investments an Land gezogen. Über 50 Mentor:innen haben sich bereits für das Programm engagiert. Pro Factory-Startup ist auch dieses Jahr eine Landesförderung von bis zu 35.000 Euro möglich.

Startup Salzburg kooperiert mit AplusB Scale-up

Der achte Call für das aktuelle Programm ist gerade gestartet und läuft bis 25. September 2023. In der Factory selbst gibt es diesmal einige Zusatzleistungen unter dem Namen Factory+. Das sind neben einem erweiterten Netzwerk kostenlose Arbeitsplätze im neuen Startup Salzburg Space (bei Innovation Salzburg), zusätzliche Trainings und eine erhöhte Förderung. Möglich wird das, weil Startup Salzburg gemeinsam mit Startup-Einrichtungen in Tirol, Vorarlberg und Kärnten erfolgreich AplusB Scale-up einwerben konnte. Dabei handelt es sich um ein bundesweites Startup-Programm des Austria Wirtschaftsservice (aws), das besonders forschungs- und entwicklungsintensive Gründungen unterstützt.

Mit den Neuerungen will Startup Salzburg auf die Ergebnisse der kürzlich abgeschlossenen Evaluierung des WPZ Research eingehen. Laut der Forschungsinstitution waren die Ergebnisse hier sehr positiv. Es sei aber wichtig, mehr Individualität und die Schaffung eines Gründungszentrums als zentralen Ankerpunkt sowie eine verstärkte Anbindung an nationale und internationale Netzwerke zu schaffen. Letzterer Punkt soll sich beispielsweise durch die Anbindung von AplusB Scale-up erfüllen.

Bewerbung bis 25. September möglich

Walter Haas, Geschäftsführer von Innovation Salzburg: „Wir wollen uns stetig verbessern und haben die Empfehlungen zu einem Teil bereits umgesetzt. Mit dem neuen Startup Salzburg Space bei uns im Haus sind wir in Kürze so weit, die ersten Startups zu empfangen. Mit der Einwerbung des AplusB-Programms ist uns der Anschluss an das größte Startup Netzwerk in Österreich sowie die Aufstellung weiterer Finanzierung und Unterstützung für technologie- und forschungsaffine Startups gelungen.“

Die Bewerbung für beide Programme ist bis Montag, 25. September 2023 möglich. Die detaillierten Infos finden Interessierte hier.