Storm Day: Gewinne jetzt drei 1:1 Pitches beim Wiener VC Calm/Storm Ventures

Es wird eines der größten Founder-Treffen des Jahres: Am 3. April 2024, am Tag des Finales der #glaubandich Challenge, wird der Wiener VC Calm/Storm Ventures auch seinen Storm Day abhalten. Ab 13 Uhr werden am Erste Campus in Wien mehr als 100 Gründer:innen zusammentreffen, um sich in Founder Talks und Deep Dives mit allen Themen auseinander zu setzen, die die Startup-Welt derzeit bewegen.

Folgender Sprecher:innen haben bereits zugesagt:

Petra Dobrocka von byrd

Manuel Zeller von Neoh

Sebastian Schwelle von Shopstory

Kosima Kovar von Ada Growth

Sebastian Gruber von hi.health

Johannes Berger von mimo

Stephan Freh von HelloBello

Nina Wöss von Fund F

Johannes Fischer von Wellington

Markus Lang von Speedinvest

Andreas Nemeth von Uniqa Ventures

uvm.

Das Programm läuft von 13 bis 17:30 Uhr, danach kann man am Erste Campus direkt weiter zum Finale der #glaubandich Challenge gehen, um die besten Gründer:innen des größten Startup-Wettbewerbs Österreich live auf der Bühne um den Titel „Startup des Jahres“ pitchen zu sehen.

Unter allen, die sich HIER für den Storm Day registrieren und unter „Möchtest du uns sonst noch etwas sagen?” das Code Wort „Trending Topics” angeben, vergibt Calm/Storm 3 Pitch-Tickets für Gründer:innen. Diese Gründer:innen erhalten zusätzlich während des Storm Days jeweils 10 Minuten mit einem Investor von Calm/Storm, die sie nutzen können, um zu Pitchen, ihr Deck zu zeigen, Fragen zu stellen, oder Feedback einzuholen.