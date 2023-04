Storyblok: Linzer Scale-up verspricht Kund:innen 582 Prozent ROI

Storyblok aus Linz hat sich mit seinem „Headless CMS“ einen Namen gemacht. Die Cloud-Software ermöglicht es, Inhalte auf unterschiedlichsten Geräten gleichzeitig darzustellen. Dadurch sollen Kund:innen die moderne Herausforderung des Omnichannel Publishing meistern. Das Scale-up feiert regelmäßig große Erfolge, beispielsweise ein Investment von 43 Mio. Euro im Jahr 2022. Nun hat Forrester Consulting im Auftrag von Storyblok eine Studie durchgeführt, die den Return on Investment (ROI) des CMS-Systems ermittelt hat. Das Ergebnis: Über einen Zeitraum von drei Jahren haben Kund:innen einen ROI von 582 Prozent erzielt und sich in weniger als sechs Monaten amortisiert.

„Signifikanter Return on Investment“

„Die erstaunlichen Kundenbewertungen und Geschichten, die wir hören, waren schon immer ein Indikator dafür, dass Unternehmen einen signifikanten Return on Investment aus der Verwaltung ihrer Inhalte mit Storyblok erhalten. In einer Zeit, in der immer mehr Unternehmen traditionelle CMS-Plattformen hinterfragen und dabei prüfen, wie ein Headless-CMS-Setup nach Baukasten-Prinzip bei der Verwaltung und Erstellung von Inhalten helfen kann, beweist die Forrester-Studie, dass Storyblok eine kluge Investition ist“, sagt Dominik Angerer, Mitgründer und CEO von Storyblok.

Forrester Consulting erstellte die Studie auf der Grundlage von Interviews mit vier Unternehmen, die Storyblok einsetzen. Die Merkmale und Ergebnisse hat Forrester Consulting in einer beispielhaften und branchenunabhängigen Organisation mit mindestens 5.000 Mitarbeiter:innen (darunter 250 Entwickler:innen sowie 250 Inhaltsersteller:innen) und einem Jahresumsatz von rund 750 Millionen Euro zusammengefasst.

Kund:innen verzeichnen Produktivitätsschub

„Seit wir Storyblok einsetzen, lässt sich ein dreifacher Produktivitätsschub im Vergleich zur vorherigen Lösung verzeichnen. Das ermöglicht uns gleichzeitig, unseren Kund:innen bessere Stories in hoher Qualität zu vermitteln“, erzählt der Head of Digitization eines Telekommunikationsunternehmens, den Forrester Consulting im Rahmen der Studie befragt hat. Die befragten Unternehmen geben zudem an, dass Kund:innen mehr Zeit auf ihren Websites verbringen, weil sie aufgrund der nun regelmäßig möglichen Aktualisierungen aktiver auf der Website sind.

Bevor sie in Storybloks CMS investierten, verwendeten die befragten Unternehmen eine Mischung aus traditionellen CMS und/oder einer individuell erstellten monolithischen Lösung. Beide Varianten erforderten einen hohen Wartungsaufwand. Die Gesamtzeit für die Aktualisierung von kundenorientierten Inhalten auf allen Kanälen war ihnen zufolge viel zu lang, um mit der ständigen Flut von Inhaltsänderungen Schritt zu halten.

„Investition in Storyblok lohnt sich“

„Die Fähigkeiten von Storyblok in Bezug auf eine individuell zusammensetzbare Architektur, visuelle Bearbeitung, Zusammenarbeit, Workflows und Omnichannel-Publishing machen die Erstellung und Verwaltung von Inhalten für alle beteiligten Teams angenehmer und bieten Rezipienten ein besseres, digitales Erlebnis. Die Tatsache, dass der moderne Ansatz für das Content-Management auch Kosteneinsparungen und geschäftliche Vorteile ermöglicht, zeigt, dass es für Unternehmen an der Zeit ist, ihre Content-Workflows zukunftssicherer zu gestalten. Die Investition in Storyblok lohnt sich“, so Angerer.