Sunrise Robotics baut modulare Roboter für kleine Firmen – und holt 8,5 Millionen Dollar

Das Technologie-Unternehmen Sunrise Robotics aus Ljubljana entwickelt KI-gestützte Robotersysteme für die industrielle Fertigung. Der Fokus liegt dabei auf flexiblen Automatisierungslösungen, die sich besonders für kleinere Produktionsvolumen eignen. Das Startup kommt mit einer dicken Finanzierungsrunde aus dem Stealth Mode: Eine Seed-Finanzierung in Höhe von 8,5 Millionen Dollar kommt von Plural aus London, einer Gruppe prominenter Startup-Gründer, darunter Wise-Mitbegründer Taavet Hinrikus und SongKick-Mitbegründer Ian Hogarth, sowie den Risikokapitalfirmen Tapestry, Seedcamp, Tiny.vc und Prototype Capital von Andreas Klinger.

An der Spitze des Unternehmens stehen drei erfahrene Experten: CEO Tomaž Štolfa bringt Führungserfahrung von Pitch und Layer mit. Der promovierte Maschinenbauer Dr. Marko Thaler verantwortet als CTO die technische Entwicklung. CCO Joe Perrott kann auf die Produktion von über 100 Millionen Geräten bei PCH International verweisen.

Technologie für aktuelle Industrieherausforderungen

„Wir kombinieren fortschrittliche Software mit künstlicher Intelligenz, um intelligente Roboterzellen zu entwickeln“, erklärt CEO Štolfa. Die Technologie adressiert dabei aktuelle Probleme wie Fachkräftemangel und Lieferkettenrisiken. Die modularen Systeme ermöglichen es Herstellern, ihre Produktionsprozesse bei reduziertem Ausschuss zu automatisieren.

Das Unternehmen verfolgt einen praxisorientierten Ansatz mit einfach zu implementierenden Lösungen. „Automatisierung sollte nicht nur Großunternehmen vorbehalten sein“, betont CCO Perrott die Strategie des Unternehmens.

Verteilte Teamstruktur in Europa

Sunrise Robotics beschäftigt Ingenieure, Wissenschaftler und Designer an verschiedenen europäischen Standorten. CTO Thaler beschreibt die Arbeitsweise: „Unser verteiltes Team arbeitet eng zusammen und trifft sich regelmäßig am Hauptsitz in Ljubljana.“ Diese Struktur ermöglicht es dem Unternehmen, Fachkräfte aus ganz Europa zu gewinnen.

Nach dem Start in der industriellen Fertigung plant das Unternehmen eine Expansion in weitere Branchen. Der Fokus liegt dabei auf der Entwicklung von Automatisierungslösungen, die auch für mittlere und kleinere Unternehmen wirtschaftlich umsetzbar sind.