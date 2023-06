TeamClimate: Exit für Wiener CO2-Startup an ClimateTrade aus Spanien

Sie starteten unter dem Namen Mindful Mission, wechselten dann später auf den Markennamen TeamClimate, und die Firma heißt eigentlich ReGreen, jedenfalls: Das Wiener Startup von Karim Abdel-Baky und seinem ehemaligen Schulkollegen Christoph Rebernig hat sich in den letzten Jahren auf den Verkauf von CO2-Zertifikaten spezialisiert. Damit Konsument:innen 8 Tonnen CO2 pro Jahr kompensieren können, bezahlen sie bei TeamClimate 9,21 Euro pro Monat.

Nun hat, wie Trending Topics in Erfahrung gebracht hat, das Wiener Startup einen neuen Besitzer – und zwar das spanische Scale-up ClimateTrade aus Valencia. Dieses hat einen Online-Marktplatz für Carbon Offsetting für Privatpersonen sowie für Unternehmen aufgebaut und bietet dort aktuell etwa 150 verschiedene Projekte weltweit an. TeamClimate befindet sich mittlerweile laut WirtschaftsCompass zu 100 Prozent in Besitz von ClimateTrade, als neuer Geschäftsführer wird bereits Francisco Benedito, also der CEO und Mitgründer des spanischen Unternehmens. Zum Kaufpreis gibt es aktuell keine Informationen.

Emissionsausgleiche auf Abonnementbasis

„Die Übernahme wird ClimateTrade in die Lage versetzen, zusätzlich zu den Unternehmen auch Privatpersonen direkt Emissionsausgleiche auf Abonnementbasis anzubieten“, heißt es seitens ClimateTrade zu der Übernahme. „Wir freuen uns sehr, TeamClimate in die ClimateTrade-Familie aufnehmen zu können“, so Francisco Benedito, CEO von ClimateTrade. „Das Engagement der Gründer und des Teams, Klimaschutzmaßnahmen für Einzelpersonen und Unternehmen gleichermaßen nahtlos und wirkungsvoll zu gestalten, war uns vom ersten Tag an klar. Durch die Zusammenführung unserer Expertise, unserer Klimaprojekte und unseres Kundenstamms wird diese Übernahme sowohl ClimateTrade als auch TeamClimate in die Lage versetzen, einen noch konsequenteren und positiveren Einfluss auf den Kampf gegen den Klimawandel zu nehmen.“

„Als wir TeamClimate als Schulprojekt ins Leben riefen, wollten wir Menschen und Unternehmen in die Lage versetzen, durch die Reduktion und Kompensation ihrer CO2-Emissionen einen nachhaltigen, positiven Einfluss auszuüben“, so Christoph Rebernig, Gründer und CEO von TeamClimate. „Wir sind unglaublich stolz, der ClimateTrade-Familie beizutreten, um unsere Mission und unseren Weg auf die nächste Stufe zu heben. Mit ClimateTrade werden wir besser in der Lage sein, unseren Einfluss zu vergrößern und die besten Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln, um den Unterschied, den wir in unserer Welt machen können, zu vervielfachen.“

Schwieriger Markt für CO2-Zertifikate

Die Projekte, von denen man bei TeamClimate CO2-Zertifikate kaufen kann, finden sich aktuell in Peru Bangladesch und Indien und wurden von unterschiedlichen Organisationen (Verra, Gold Standard, UNFCCC) zertifiziert. Aktuell problematisch ist Verra und dessen Verified Carbon Standard. Dem bisher führenden Anbieter wird vorgeworfen, „wertlose Zertifikate“ zu verkaufen. Im Mai, nach Bekanntwerden der Vorwürfe, ist der ehemalige Verra-CEO David Antonioli nach 15 Jahren Amtszeit zurück getreten (Trending Topics berichtete).

Nach den Vorwürfen hat Verra verkündet, dass man eine neue konsolidierte REDD-Methode (Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation) zur Messung von CO2-Reduktion freigeben und einen neuen Rahmen für die Anrechnung von Naturschutzleistungen entwicklen wolle.