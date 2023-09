Technologie trifft Empowerment: Im Oktober findet der Girls! TECH UP-Erlebnistag 2023 statt

Am 13. Oktober öffnet das Haus der Ingenieur:innen in Wien erneut seine Türen für den „Girls! TECH UP- Erlebnistag“. Die Veranstaltung richtet sich an Mädchen aus der Unter- und Oberstufe, die sich für elektrotechnische Berufe interessieren, ihre Talente testen wollen und dabei natürlich auch weibliche Vorbilder kennenlernen möchten.

Ampel programmieren oder Schlüsselanhänger in 3D drucken

In den Bereichen Elektrotechnik und Informationstechnik arbeiten immer noch deutlich mehr Männer als Frauen. Doch genau das möchte die 7. Ausgabe von Girls! TECH UP ändern. Das Event ist nämlich darauf ausgerichtet, mehr Mädchen und junge Frauen für zukunftsweisenden Berufe der Tech-Branche zu begeistern.

„Beim Girls! TECH UP-Erlebnistag können die Mädchen in verschiedene Berufsfelder schnuppern, ihr technisches Geschick testen und erste Kontakte zu Top- Unternehmen knüpfen. Das soll ihnen Lust auf die spannende Berufswelt der Elektrotechnik machen“, so Initiatorin Michaela Leonhardt.

Zahlreiche Stationen von Unternehmen, Bildungseinrichtungen und Vereinen sollen die Besucherinnen einladen, aktiv mitzumachen. Vor Ort können sie, beispielsweise, eine Fußgängerampel programmieren, einen persönlichen Schlüsselanhänger in 3D drucken oder sogar einen eigenen Solarkäfer gestalten, der mit Motor und Solarpanel betrieben wird. Girls! TECH UP bietet somit nicht nur Einblicke in die Welt der Elektrotechnik und Informationstechnik, sondern auch die Chance, selbst kreativ zu werden und die Technologie von morgen hautnah zu erleben.

Berufe für die Visionär:innen von morgen

Auf dem Girls! TECH UP-Erlebnistag haben Schüler:innen auch die Gelegenheit, persönlich mit vielen zukünftigen Gestalter:innen in Kontakt zu treten und aus erster Hand Informationen zu Ausbildungen und Berufsfeldern in der Elektrotechnik zu erhalten. Darüber hinaus können die Mädchen während des Erlebnistages auch erste Kontakte knüpfen, um berufliche Praktika oder Schnuppertage zu organisieren.

Die derzeitige Branchenkampagne „Join the Future“ will, passend dazu, veranschaulichen, „wie vielfältig das Berufsfeld der Elektrotechnik und seine Zukunftsaussichten sein können“. Diese Initiative wirft nicht nur einen Blick auf Vorbilder und Innovationen aus der Vergangenheit, sondern zeichnet auch ein zeitgemäßes Bild von den zahlreichen Karrieremöglichkeiten in der Elektrotechnik.

Finanzielle Unabhängigkeit als Motivationsmotor

Die Nachfrage nach technischen Fachkräften auf dem Arbeitsmarkt sei hoch und die beruflichen Perspektiven für Frauen in technischen Berufen, laut OVE, auch „noch nie so vielversprechend gewesen“. Ein Grund dafür? Die hervorragenden Verdienstmöglichkeiten.

Dennoch entscheiden sich immer noch zu wenige Frauen für eine Karriere in der Technik. Während Elektrotechnik-Lehrstellen bei jungen Männern in der Statistik der Wirtschaftskammer an erster Stelle stehen würden, würden sich Mädchen nicht einmal unter den Top 10 finden. Ähnlich würde es sich an den Technischen Universitäten verhalten, wo der Frauenanteil in der Fachrichtung Elektrotechnik lediglich bei rund 15 % liegen soll.

Top-Unternehmen und ein Samsung Galaxy A14 Smartphone gewinnen können

Die folgenden Projektpartner bieten beim Girls! TECH UP-Erlebnistag interaktive Stationen an und gewähren Einblicke in ihren Berufsalltag: A1 Telekom Austria, ABB, AIT Austrian Institute of Technology, APG Austrian Power Grid, Frequentis, ÖBB, Siemens, Schindler, Sprecher Automation, Verbund und Wiener Stadtwerke. Außerdem sind die FH Technikum Wien, das tgm – Die Schule der Technik, die HTLs Mödling und Hollabrunn, die HAKdigBiz sowie das Technische Museum Wien und der Verein sprungbrett mit von der Partie.

„Egal ob Energietechnik, Robotik oder Mikroelektronik – die Elektrotechnik gestaltet die Technologien der Zukunft. Diese aufregende und wegweisende Branche möchten wir jungen Frauen vorstellen und erlebbar machen. Ich freue mich, dass uns so viele Unternehmen und Organisationen dabei unterstützen“, hebt OVE-Generalsekretär Peter Reichel hervor.

Übringens: Girls! TECH UP ist eine Initiative des OVE Fem-Netzwerks im Österreichischen Verband für Elektrotechnik. Die Teilnahme steht sowohl Einzelpersonen als auch Schulklassen offen und ist kostenfrei. Darüber hinaus haben alle Teilnehmerinnen die Chance, eines von vier Samsung Galaxy A14 Smartphones zu gewinnen, die großzügig von A1 gesponsert werden.