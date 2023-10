Tesla: Elektro-Lkw schafft Rekord von 1.000 Meilen an einem Tag

Ein Tesla Semi-Elektro-Lkw hat in einem Praxistest für eine neue unabhängige Studie an einem einzigen Tag über 1.000 Meilen (rund 1.600 Kilometer) zurückgelegt. Es handelt sich hierbei um einen neuen Rekord für die Elektro-Trucks des US-Konzerns. Es gab laut electrek zuvor viele Zweifel an den batterieelektrischen Sattelschleppern der Klasse 8. Viele glaubten nicht, dass sie jemals mit Diesel-Lkw konkurrieren könnten.

Tesla beweist sich in unabhängiger Studie

Zu den prominentesten Zweifler:innen an E-Trucks gehörte Microsoft-Mitgründer Bill Gates. Vor zwei Jahren schrieb Gates in einem Blogbeitrag, dass vollelektrische Sattelschlepper wie der Tesla Semi „wahrscheinlich nie“ funktionieren würden, weil die Batterien zu schwer seien. Er glaubte nicht, dass sie eine Reichweite von 500 Meilen erreichen würden, die für den Langstreckenverkehr erforderlich ist. Tesla hat jedoch schon im vergangenen Jahr eine 500-Meilen-Fahrt mit einer Ladung geschafft.

Der North American Council for Freight Efficiency (NACFE) hat im Rahmen seines neuen „Run on Less“-Programms eine Studie durchgeführt, um mehrere Elektro-Lkw unter realen Bedingungen zu testen und die Daten in Echtzeit zu veröffentlichen. In diesem Jahr nahmen drei neue Tesla Semi-Lkw an dem Programm teil. Jetzt ist die 18-tägige Studie abgeschlossen, und am vorletzten Tag schaffte der Tesla Semi #3 eine Rekordstrecke von 1.076 Meilen an einem einzigen Tag.

Großes Potenzial für Elektro-Lkw

Der Lkw hat diesen Rekord wohlgemerkt nicht mit nur einer Ladung geschafft. An diesem Tag hat das Vehikel mehrere Schnellladungen durchgeführt. Insgesamt ist der Truck somit das 2,4-fache einer einzelnen Ladung gefahren. Der NACFE hat zwar keine Angaben zur Nutzlast an diesem Tag gemacht, aber er sagte, dass diese Lkw im Durchschnitt über 30 Tonnen geladen waren.

Die Studie gilt als Beweis für das Potenzial, das in E-Trucks steckt. Sie könnten in Zukunft vor allem auf kürzeren Strecken fahrend und dabei Einsparungen im Bereich Kraftstoff erzielen. Schätzungen zufolge liegen die täglichen Einsparungen zwischen 180 und 500 US-Dollar. Dennoch wird es wohl noch dauern, bis Elektro-Lkw kommerziell einsetzbar sind, denn es fehlt hier noch an der entsprechenden Ladeinfrastruktur.