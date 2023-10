Tesla verfehlt im dritten Quartal bei Gewinn und Umsatz Erwartungen

Tesla hat im dritten Quartal 2023 sowohl beim Gewinn als auch beim Umsatz laut Golem rückläufige Ergebnisse erzielt. Dem Finanzbericht zufolge hat der US-Autokonzern einen Quartalsumsatz von 23,35 Milliarden US-Dollar erwirtschaftet, der Gewinn pro Aktie lag bei 66 US-Cent. Der Gesamtumsatz stieg im dritten Quartal im Jahresvergleich um neun Prozent. Die operative Marge sank im abgelaufenen Quartal auf 7,6 Prozent, nachdem sie im Vorquartal bei 9,6 Prozent gelegen hatte. Im Vorjahr betrug sie 17,2 Prozent. Dies sei eine Folge der zahlreichen Preissenkungen Teslas.

Hohe Kosten in Fabriken setzen Tesla zu

Das Betriebsergebnis für das dritte Quartal 2023 belief sich auf 1,8 Milliarden US-Dollar, der Nettogewinn auf 1,9 Milliarden US-Dollar. Analyst:innen hatten hier jedoch mehr erwartet. Dennoch bekräftigte Tesla, im Gesamtjahr rund 1,8 Millionen Fahrzeuge ausliefern zu wollen. Im vergangenen Quartal lieferte Tesla 435.059 Fahrzeuge an Kund:innen aus – knapp sieben Prozent weniger als in den drei Monaten davor. Das Unternehmen begründete dies mit Produktionsunterbrechungen beim Austausch von Maschinen in seinen Fabriken.

Als Gründe für die verfehlten Erwartungen nannte Tesla hohe Kosten in den neuen Fabriken sowie Investitionen in Zukunftsbereiche wie KI. Das Unternehmen will die Produktionskosten pro Fahrzeug weiter senken. Im dritten Quartal lagen sie bei 37.500 US-Dollar. Laut Tesla trugen das Energiegeschäft und der Bereich Services 0,5 Milliarden US-Dollar zum Gewinn bei. Der Quartalsüberschuss betrug knapp zwei Milliarden US-Dollar bei einem freien Cashflow von 0,8 Milliarden US-Dollar. Die Tesla-Aktie reagierte nachbörslich zunächst mit Verlusten, erholte sich aber wieder leicht.

Cybertruck kommt im November

Positiv könnte sich die Ankündigung ausgewirkt haben, dass der Cybertruck noch in diesem Monat in Produktion gehen soll. Die Auslieferungen an Kunden sollen im November 2023 beginnen. Trotz der verfehlten Erwartungen im dritten Quartal bleibt Tesla optimistisch, seine ehrgeizigen Produktions- und Auslieferungsziele für das Gesamtjahr zu erreichen. Mit dem Start des Cybertrucks und Kostensenkungen in der Fertigung will der Konzern seine Expansion weiter vorantreiben. Jedoch hat Tesla-Chef Elon Musk kürzlich gesagt, dass der Cybertruck vor 2025 nicht profitabel sein wird.