Tether will 1,15 Milliarden Dollar in das deutsche Robotik-Startup Neura investieren

"4NE-1" Roboter von Neura.
"4NE-1" Roboter von Neura.
Der Stablecoin-Emittent Tether verhandelt über eine Investition von 1,15 Milliarden Dollar in das deutsche Robotik-Startup Neura Robotics. Laut einem Bericht der Financial Times vom Freitag, der sich auf Personen mit „direkter Kenntnis“ der Angelegenheit beruft, würde der Deal die Bewertung von Neura auf 9,3 bis 11,6 Milliarden Dollar katapultieren. Weder Tether noch Neura haben die Verhandlungen über die eine Milliarde Euro schwere Transaktion offiziell bestätigt. Das Investment würde Tethers Präsenz im rasant wachsenden AI-Sektor massiv ausbauen.

Die potenzielle Beteiligung an Neura reiht sich in Tethers aggressive Expansionsstrategie ein. Das Unternehmen unterstützt bereits 140 Firmen und diversifiziert von Bitcoin-Mining in Bereiche wie künstliche Intelligenz, Energie, Finanzen und sogar Fußballvereine. Neura entwickelt Roboter für „intelligentere Automation“, die Menschen und AI bei Aufgaben von der Produktionsoptimierung in Fabriken bis zu Haushaltstätigkeiten unterstützen sollen. Das 2019 in Metzingen gegründete Startup plant, bis 2030 fünf Millionen Roboter zu produzieren.

Rekordgewinne finanzieren Investitionsoffensive

Tether hat laut seinem Q3-Attestationsbericht vom 31. Oktober in den ersten drei Quartalen 2025 einen Nettogewinn von „mehr als 10 Milliarden Dollar“ erzielt. Das baut auf den 13,4 Milliarden Dollar Profit aus 2024 auf und macht Tether zu einem der profitabelsten Unternehmen der Welt pro Mitarbeiter. Die Einnahmen stammen hauptsächlich aus Zinsen auf US-Staatsanleihen, die den USDT-Stablecoin mit einer Marktkapitalisierung von rund 184 Milliarden Dollar absichern.

CEO Paolo Ardoino hat zudem Tethers Expansion ins Rohstoff-Handelsgeschäft bestätigt. Gegenüber Bloomberg erklärte er, dass das Unternehmen bereits „etwa 1,5 Milliarden Dollar“ in den Sektor investiert hat, um Exposure zu Agrarprodukten und Öl zu gewinnen. Tether hat bereits ein tokenisiertes Gold-Produkt, Tether Gold (XAUT), dessen Marktkapitalisierung in den letzten drei Monaten um 70 Prozent auf über 2,1 Milliarden Dollar gestiegen ist.

Neura Robotics entwickelt kognitive Roboter

Neura Robotics, gegründet 2019 in Metzingen bei Stuttgart, beschäftigt heute mehr als 1.000 Mitarbeiter aus über 45 Ländern, die an fortschrittlicher Technologie in Umgebungswahrnehmung, Antriebs- und Steuerungstechnik, Materialwissenschaft, mechanischem Design und AI arbeiten. Das Unternehmen entwickelt alle Kernkomponenten wie AI, Steuerungssoftware, Sensortechnik und mechanische Komponenten inhouse. Die Mission des Unternehmens fasst der Leitsatz „we serve humanity“ zusammen.

Mit Produkten wie MAiRA, dem „weltweit ersten kognitiven Roboter“, dem Haushalts- und Service-Roboter MiPA sowie 4NE1, dem „ersten serienreifen humanoiden Roboter“, positioniert sich Neura als Innovationstreiber. Das Neuraverse, ein umfassendes Ökosystem für kognitive Robotik, schafft die technische Basis für Automatisierungslösungen und ermöglicht die globale Vernetzung von Robotern und Partnerunternehmen. Die geplante Tether-Investition würde diese Entwicklung erheblich beschleunigen.

