TMTG: Trump-Aktie weiter im freien Fall

Der Wert von Trump Media ist innerhalb von drei Wochen um mehr als 3,33 Milliarden US-Dollar gesunken. Am Dienstag schloss das Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von etwa 3,12 Milliarden Dollar – ein Rückgang von 65 % gegenüber dem Höchststand. Das hat auch Folgen für den Hauptaktionär.

22 US-Dollar pro Aktie

Zum Vergleich: Auf dem Höhepunkt Ende März, kurz nach dem Börsengang, hatte das Unternehmen TMTG (Trump Media & Technology Group) eine Marktkapitalisierung von 8,97 Milliarden Dollar. Seit dem geht es aber stetig bergab: Erst vergangene Woche berichteten wir, dass die Aktie gewissermaßen in sich zusammenfällt. Damals war das Unternehmen des Ex-US-Präsidenten noch 4,7 Milliarden US-Dollar wert. Der Kurs der DJT-Aktie (das Börsenkürzel steht für Donald J. Trump) fiel in der letzten Woche von der Spitze von 66 auf nur mehr 34 Dollar. Mittlerweile steht der Kurs bei rund 23 US-Dollar.

Wird die Sperrfrist aufgehoben?

Trump selbst besitzt 57 % an dem Medien-Startup, zu Beginn also Aktien im Wert von satten 5,11 Milliarden Dollar. Die Ironie der Geschichte: Die Aktien von Trump Media dürften diese Woche weiter abgestürzt sein, weil Gerüchte im Umlauf sind, dass das Unternehmen Insidern – darunter auch Trump – den vorzeitigen Verkauf ihrer Aktien ermöglichen will. An sich unterliegen Aktien einer sechsmonatigen Sperrfrist, die den ehemaligen Präsidenten noch daran hindert, seine Anteile vorzeitig zu verkaufen. Ob das so bleibt, ist allerdings unklar – und das treibt den Preis nach unten. Und ganz generell: Würde Trump zur Finanzierung seiner Schulden oder seines Wahlkampfes allerdings große Mengen an Shares verkaufen, würden das andere Shareholder wohl negativ sehen – und auch verkaufen wollen.

Dazu kommen schlichtweg schlechte Geschäftszahlen: Trump Media hat im vergangenen Jahr 58 Millionen Dollar verloren, bei einem Umsatz von 4,1 Millionen Dollar. Mittlerweile soll übrigens auch eine Streaming-Plattform von Trump in Planung sein. Dass das den Aktienpreis wieder nach oben treibt, ist aber zu bezweifeln – im Gegenteil.