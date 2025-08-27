Kooperation

Tradegate integriert KI-Lösung von Bavest in Private Banking-Angebot

Avatar, Avatar
Das Bavest-Gründungsteam © Bavest
Das Bavest-Gründungsteam © Bavest
Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview

Die Tradegate AG, ein CRR-Kreditinstitut mit Sitz in Berlin, implementiert die AI des deutschen Fintechs Bavest in ihre Private Banking-Sparte Berliner Effektenbank. Die Partnerschaft zielt darauf ab, KI-gestützte Analysen fest im Research-Prozess zu verankern. Dabei sollen besonders Transparenz, Datenqualität und Revisionssicherheit im Mittelpunkt liegen. Anders als allgemeine Sprachmodelle, die bei Finanzanalysen an ihre Grenzen stoßen können, soll die Lösung spezialisierte Technologie für den Finanzsektor nutzen.

„Für uns ist die Integration von KI kein Selbstzweck, sondern die logische Weiterentwicklung unseres klassischen Vermögensmanagements“, erklärt Andreas Schmidt, Leiter der Berliner Effektenbank. „Die Kombination aus jahrzehntelanger Börsenerfahrung und den Analysefähigkeiten von Bavest ermöglicht es uns, Marktentwicklungen schneller zu erkennen, Risiken gezielter zu bewerten und so im Sinne unserer Kunden noch proaktiver zu handeln.“

Bavest bietet deterministische KI-Modelle für den Kapitalmarkt

Das Frankfurter Fintech Bavest entwickelt eine spezialisierte Infrastruktur für Finanzdienstleister, die von Finanzdaten bis zu KI-basierten Research-Tools reicht. Die Plattform basiert auf deterministischen KI-Modellen mit Zugriff auf Echtzeit-Finanzkennzahlen, historische Kursentwicklungen und alternative Daten wie ESG- oder Sentiment-Indikatoren. Die Technologie soll dabei als Analysewerkzeug fungieren, das Trends identifiziert, Vergleiche ermöglicht und Risiken quantifiziert.

Ramtin Babaei, CEO von Bavest, betont: „Die Partnerschaft mit der Tradegate AG zeigt, dass sich der Markt in Richtung professioneller, erklärbarer KI bewegt. Unsere Technologie erlaubt es dem Research-Team der Berliner Effektenbank, datenbasierte Entscheidungen zu treffen, die sich auch nachvollziehen lassen.“

Bavest: Deutsches Fintech gewinnt globalen Broker eToro als Kunden

Strategische Positionierung im datengetriebenen Private Banking

Die Integration der Bavest-Technologie stellt für die Tradegate AG einen strategischen Schritt dar, um ihre Position im Private Banking zu stärken. Besonders die Berliner Effektenbank als exklusiver Private-Banking-Dienstleister innerhalb der Unternehmensgruppe profitiert von der Möglichkeit, Research und Kundenberatung auf ein KI-gestütztes Niveau zu heben.

Tradegate positioniert sich mit diesem Schritt als Vorreiter bei der intelligenten Nutzung von KI im Finanzsektor. Das Unternehmen strebt an, die Berliner Effektenbank als bedeutenden Akteur im datengetriebenen Private Banking zu etablieren, wobei die Kombination aus fundierter Beratung, moderner Technologie und regulatorischer Verlässlichkeit zum Markenzeichen werden soll.

Werbung
Werbung

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

Specials unserer Partner

Die besten Artikel in unserem Netzwerk

Powered by Dieser Preis-Ticker beinhaltet Affiliate-Links zu Bitpanda.

Deep Dives

Startup & Scale-up Investment Tracker 2025

Die größten Finanzierungsrunden des Jahres im Überblick

Future{hacks}

Zwischen Hype und Realität
#glaubandich CHALLENGE Hochformat.

#glaubandich CHALLENGE 2025

Österreichs größter Startup-Wettbewerb - 13 Top-Investoren mit an Bord
© Wiener Börse

IPO Spotlight

powered by Wiener Börse

Trending Topics Tech Talk

Der Podcast mit smarten Köpfen für smarte Köpfe
Die 2 Minuten 2 Millionen Investoren. © PULS 4 / Gerry Frank

2 Minuten 2 Millionen | Staffel 12

Die Startups - die Investoren - die Deals - die Hintergründe

BOLD Community

Podcast-Gespräche mit den BOLD Minds

IPO Success Stories

Der Weg an die Wiener Börse

Weiterlesen