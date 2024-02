Trending Today: 🔷 klimja 🔷 ARGE Automotive Zulieferindustrie 🔷

Abseits von Finanzierungsrunden, Neugründungen, Startups und Wirtschaft erreichen uns täglich zig „kleinere“ Meldungen, denen wir künftig hier in unserem Ticker eine Bühne geben wollen. Egal ob Personalmeldungen, Projektankündigungen oder Neuheiten und Highlights aus der Branche: Wir fassen nachfolgend chronologisch den Tag zusammen.

12:40: Studie der Automotive Zulieferindustrie: Man sieht Transformationsdruck und Schwächen am Standort Österreich

Eine aktuelle Studie des Industriewissenschaftlichen Instituts (IWI), durchgeführt im Auftrag der ARGE Automotive Zulieferindustrie zeigt folgende Ergebnisse: Die Automotive Zulieferindustrie gehört mit einem Umsatz von rund 28,5 Milliarden Euro zu den stärksten Industriebranchen Österreichs. An ihr hängen direkt rund 81.000 sowie indirekt an die 200.000 Arbeitsplätze. Zentraler Erfolgsfaktor ist ihre internationale Wettbewerbsfähigkeit. Disruptive Veränderungen und Strukturwandel sollen die gesamte Automobilindustrie europaweit unter Druck setzen. Drittstaaten außerhalb der Europäischen Union können laut der Studie ihre Standortvorteile besser nützen und ziehen davon. Die ARGE Automotive Zulieferindustrie sieht einen hohen Handlungsdruck, um die Zulieferindustrie in Österreich wettbewerbsfähig zu halten und fordert eine bessere Förderpolitik und Maßnahmen zur Standortattraktivität. Man sehe niedrigere Lohn- und Energiekosten als wichtigsten Hebel.

12:29: Relaunch der Crowdinvesting-Plattform: Crowd4Climate wird zu „klimja“

Die Crowdinvesting-Plattform „Crowd4Climate“ erfindet sich unter der Marke „klimja“ neu und legt einen Schwerpunkt auf nachhaltige Geldanlagen und finanzielle Bildung. Heute hat das Unternehmen seinen Relaunch bekannt gegeben und im Rahmen dessen auch eine Neupositionierung: Der Fokus auf grĂĽne und nachhaltige Geldanlagen sowie die Finanzierung von Klimaschutzprojekten in Europa und im Globalen SĂĽden. 2023 war ein Rekordjahr fĂĽr das Unternehmen, es hat ein Investitionsvolumen in Höhe von 1,5 Mio. Euro eingenommen – mit dem Geld wurden mehr als 700 Einzelinvestments getätigt. FĂĽr 2024 wird eine Verdopplung des Investitionsvolumens auf 3 Mio. Euro angestrebt. klimja ist ein Social Enterprise mit einem „Impact First“-Ansatz. Der Geschäftszweck liegt in nachhaltigen und regenerativen Investments, die universell zugänglich gemacht werden.