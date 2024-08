triply gewinnt Nachhaltigkeitspreis der Generali

Das Linzer Startup triply, das mit seiner Lösung das Verkehrsnetz optimieren und nachhaltiger machen will, hat einen Award beim Generali SME EnterPRIZE gewonnen. Dabei handelt es sich um einen Preis, mit dem die internationale Versicherungsgesellschaft Generali nachhaltige, österreichische KMU auszeichnet. triply hat den Award in der Kategorie „Nachhaltige Dienstleistungen“ gewonnen. Ebenfalls im Rennen war unter anderem Carployee mit seiner Pave Commute-App, das den zweiten Platz erreichte.

triply macht Verkehrsnetz nachhaltiger

„Unser Team freut sich sehr über diese unglaubliche Nachricht. Mit diesem Preis wird die beste Nachhaltigkeitsstrategie von KMU ausgezeichnet, und wir fühlen uns geehrt, den Preis für nachhaltige Dienstleistungen zu erhalten. Unser Engagement für nachhaltige Mobilität stand schon immer im Mittelpunkt unserer Arbeit. Diese Anerkennung bestätigt uns in unseren Bemühungen und motiviert uns, noch weiter zu gehen“, schreibt Sebastian Tanzer, CEO und Mitgründer von triply, in einem LinkedIn-Posting.

triply ist für eine Anwendung bekannt, mit der Kund:innen komplexe Mobilitätsdaten schnell und problemlos messen und interpretieren können. Typische Anwendungsbereiche sind die Reduktion von CO₂-Emissionen, die Kostenreduktion bei Mobilitätsaufwänden und die Gestaltung von unternehmerischen Mobilitäts-Services zur Verbesserung des Employer-Brandings. Mit diesem Konzept hat die Jungfirma unter anderem die Raiffeisen als Kunden gewonnen.

Weitere Preise für Sonnenerde und O.K. Energie Haus

Neben der Kategorie „Nachhaltige Dienstleistungen“ gab es auch noch drei weitere Bereiche, in denen heimische KMU ausgezeichnet wurden. In der Kategorie „Nachhaltiges Geschäftsmodell“ trug Sonnenerde den Sieg davon, ein burgenländisches Unternehmen, das Qualitätserde herstellt und auch CO2-Zertifikate produziert. Im Bereich „Nachhaltige Produkte“ gewann O.K. Energie Haus, ein ebenfalls aus dem Burgenland stammender Spezialist für Holzhäuser. Den zweiten Platz errang hier übrigens öKlo mit seinen Komposttoiletten. Ein „Start-up Sonderpreis“ ging derweil an das FoodTech-Startup Revo Foods und die Jungfirma Matr, die Matratzen-Recycling ermöglicht.

Die drei Gewinner-Unternehmen in den KMU-Kategorien erhalten jeweils ein Preisgeld in Höhe von 10.000 Euro zur weiteren Entwicklung und Umsetzung nachhaltiger Projekte in ihren Unternehmen. Der Sonderpreis für Startups ist mit jeweils 3.000 Euro pro Sieger dotiert. Der Sieg in Österreich ist für die ausgezeichneten KMU jedoch noch nicht das Ende der Geschichte. Denn der Generali SME EnterPRIZE ist auch ein internationaler Wettbewerb.

Sieger treten bei internationalen Contest in Brüssel an

Zehn Länder nehmen im Rahmen der Verleihung des Preises teil, das sind neben Österreich auch Deutschland, Frankreich, Italien, Kroatien, Portugal, Slowenien, Spanien, Tschechien und Ungarn. triply, Sonnenerde und O.K. Energie Haus sind nun automatisch für den internationalen SME EnterPRIZE Event in Brüssel qualifiziert. Im Rahmen dieser Veranstaltung im Frühjahr 2025 werden die europäischen Gesamtgewinner:innen ausgezeichnet.