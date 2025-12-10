Investment

60 Millionen Euro für Deep Tech: U2V startet Fonds für Uni-Spin-offs

, Avatar
© University2Ventures
© University2Ventures
Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview Startup Interviewer: Gib uns dein erstes AI Interview

Das Team hinter U2V (University2Ventures) ist kein unbekanntes: Die Ex-Earlybird-X-Manager Philipp Semmer, Michael Schmitt und Johannes Triebs starten einen neuen 60-Millionen-Euro-Fonds. Der Fokus liegt auf Deep-Tech-Spin-offs aus europäischen Technischen Universitäten und fokussiert sich auf Künstliche Intelligenz, Novel Computing, Industrial Tech einschließlich Dual Use sowie Clean Tech.

Bis zu 25 Beteiligungen plant U2V in der Pre-Seed- und Seed-Phase. Als Ankerinvestor steigt Jungheinrich über Uplift Ventures ein, unterstützt von Family Offices, Seriengründern und Industrieführungskräften. U2V verbindet Forschende mit mehr als 500 Industriepartnern und schafft so eine Brücke zwischen universitärer Spitzenforschung und Wirtschaft. Das Netzwerk umfasst führende europäische Tech-Universitäten wie die TU München, ETH Zürich, Oxford und Cambridge.

Das Team: Spin-off aus Earlybird-X

Obwohl U2V ein neuer Name am Markt ist, bringen die handelnden Personen einen langen Track Record mit. Das Gründungsteam arbeitete zuvor unter dem Dach von Earlybird-X, einem der ersten europäischen Fonds, der sich dediziert auf Deep-Tech-Spin-offs spezialisiert hatte.

Aus dieser Zeit bringt das Trio Erfahrung aus über 50 Finanzierungen und mehr als zehn Exits mit. Zu den bekannten Namen, die die Partner in der Vergangenheit begleitet haben, zählen etwa das Batterie-Analytics-Scale-up Twaice, das Space-Tech-Startup LiveEO oder Greenlyte.

Das Team vereint Expertise aus Forschung und Industrie, mit Stationen an der TU München, ETH Zürich sowie bei Google und BMW. Von Standorten in Berlin, Aachen und London aus unterstützt U2V die Portfoliounternehmen mit Kapital, strategischem Sparring, Industrie-Access und operativer Begleitung.

Direkter Marktzugang als Wettbewerbsvorteil

Die enge Zusammenarbeit mit Tech-Transfer-Centern der Universitäten und Corporate Innovation-Teams großer Unternehmen beschleunigt die Kommerzialisierung und Folgefinanzierungen. „Unser Netzwerk gibt Gründern etwas, das vielen Deep-Tech-Start-ups in der Frühphase fehlt: direkten Zugang zu Kunden und echtes Feedback aus dem Markt“, erklärt Dr. Johannes Triebs, Founding Partner bei U2V.

Mit dem Ziel, Europas führende Plattform für Deep-Tech-Spin-offs aufzubauen, setzt U2V auf die frühe Vernetzung von Forschung und Industrie. Das Modell basiert auf der Erfahrung des Teams bei Earlybird-X und soll wissenschaftliche Innovationen schneller marktreif machen, um so die technologische Souveränität Europas langfristig zu sichern.

 

Werbung
Werbung

Aus Datenschutz-Gründen ist dieser Inhalt ausgeblendet. Die Einbettung von externen Inhalten kann in den Datenschutz-Einstellungen aktiviert werden:

Specials unserer Partner

Die besten Artikel in unserem Netzwerk

Powered by Dieser Preis-Ticker beinhaltet Affiliate-Links zu Bitpanda.

Deep Dives

#glaubandich CHALLENGE Hochformat.

#glaubandich CHALLENGE 2026

Österreichs größter Startup-Wettbewerb - 12 Top-Investoren mit an Bord

AI Talk

Der führende KI Podcast mit Clemens Wasner & Jakob Steinschaden

Future{hacks}

Zwischen Hype und Realität
© Wiener Börse

IPO Spotlight

powered by Wiener Börse

Startup & Scale-up Investment Tracker 2025

Die größten Finanzierungsrunden des Jahres im Überblick

Trending Topics Tech Talk

Der Podcast mit smarten Köpfen für smarte Köpfe
Die 2 Minuten 2 Millionen Investoren. © PULS 4 / Gerry Frank

2 Minuten 2 Millionen | Staffel 12

Die Startups - die Investoren - die Deals - die Hintergründe

BOLD Community

Podcast-Gespräche mit den BOLD Minds

IPO Success Stories

Der Weg an die Wiener Börse

Weiterlesen