US-Geldpolitik und angeschlagener KI-Boom sorgen für harten Krypto-Dezember

Die Ängste sitzen tief, es ist wenig Aufwind zu spüren, und der Ausblick ist durchwachsen: Anstatt eines starken Jahres-Finsh erfährt der Krypto-Markt seit Oktober eine ordentliche Korrektur. Zu Mitte Dezember ist Bitcoin als Leitwährung der Krypto-Industrie zurück auf 86.000 Dollar gefallen und liegt damit deutlich tiefer als zu Jahresbeginn, als BTC über 90.000 Dollar stand und dann schnell nahc oben Richtung 110.000 Dollar eilte. Vom Allzeithoch bei 126.000 Dollar hat Bitcoin nunmehr 31,5 Prozent an Wert verloren – und dann innerhalb von nur zwei Monaten.

Bei Altcoins sieht es nicht viel besser aus: BNB liegt 37 Prozent unter dem Allzeithoch vom 13. Oktober, XRP hat seit anfang Oktober mehr als 20% an Wert verloren, Solana (SOL) liegt sogar 57% unter seinem eigenen Höchstwert vom Jänner 2025, Hyperliquid (HYPE) 55 Prozent unter der Bestmarke vom September 2025. Ethereum als Nummer 2 der Krypto-Assets hat seinem Allzeithoch vom September 2025 bis heute 41 Prozent verloren. Andere Krypto-Assets wie Dogecoin, Cardano (ADA) oder TRON haben 2025 gar nicht einmal neue All Time Highs erreicht.

Durch den Abfall in Richtung 85 Dollar nähert sich Bitcoin wieder stärker dem bisherigen Jahrestief, das im April nah den Erschütterungen durch die Trump-Zölle bei etwa 76.000 Dollar lag, wieder einer wichtigen Marke – den Moving Averages (gleitender Durchschnitt).

„Nur eine weitere Zinssenkung im Jahr 2026“ möglich

„Nach einem Rückgang auf rund 86.000 US-Dollar nähert sich BTC nun seinem gleitenden 100-Wochen-Durchschnitt – einer starken Unterstützungsmarke bei rund 84.800 US-Dollar. Und wieder einmal scheinen die Angst vor einer KI-Blase und die Sorgen um die zukünftige Geldpolitik dafür verantwortlich zu sein“, so Nic Puckrin, Investment-Analyst and co-founder von Coin Bureau. Hinsichtlich US-Geldpolitik dreht sich derzeit alles um einen Namen: Kevin Harsh.

„Eine Zeit lang war der Markt davon überzeugt, dass der extrem zurückhaltende Kevin Hassett als nächster Fed-Vorsitzender feststeht, doch nun scheint Kevin Warsh – ein weitaus aggressiverer Kandidat – als Favorit hervorzustechen. Der zweite Kevin wird sich weitaus eher an die aktuellen Prognosen des FOMC halten, die nur eine weitere Zinssenkung im Jahr 2026 vorsehen, sodass der Markt beginnt, diese Erzählung zu glauben“, meint Puckrin. Bedeutet: Wenn weniger Zinssenkungen in 2026 wahrscheinlicher werden, drückt da die Laune für risikoreichere Investitionen wie eben in Krypto-Assets.

„Ausverkauf bei den KI-Hyperscalern“

Auch das generelle Marktumfeld, das 2025 vom Mega-Trend KI an den Börsen dominiert war, wiegt derzeit schwer. „Hinzu kommt ein erneuter Ausverkauf bei den KI-Hyperscalern, wobei Namen wie Oracle und CoreWeave nachgeben, da erneut Bedenken hinsichtlich überhöhter Ausgaben aufkommen. Es besteht zwar kein Zweifel daran, dass die wilde KI-Rallye nicht nachhaltig ist, aber die ungebremste Nachfrage wird dieses Schiff länger über Wasser halten, als die Leute befürchten“, so Puckrin.

Letztlich würde der Dezember selbst historisch gesehen eher selten ein guter Monat für Krypto-Kurse sein – eine Santa-Claus-Rallye gilt als eher unwahrscheinlich. „Der Dezember ist in der Regel eine Zeit, in der Steuerverluste für das Geschäftsjahr verbucht werden, und Bitcoin ist ein Vermögenswert, mit dem viele Anleger Geld verloren haben. All dies sorgt für ein glanzloses Ende des Jahres 2025, und wir könnten sogar einen Rückgang des BTC unter 80.000 USD erleben, wenn die Talfahrt anhält. Kurzfristig ist die ETF-Kostenbasis von 83.800 USD die nächste zu beobachtende Marke, und darunter gibt es eine Unterstützung bei 81.200 USD – dem wahren Marktmittelwert“, so Puckrin.