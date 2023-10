USA: Airbnb-Gast zahlt seit über einem Jahr keine Miete – und das offenbar legal

Konflikte zwischen Airbnb-Gästen und Hausbesitzer:innen sind keine Seltenheit. Immer wieder kann es zu Streitigkeiten über Themen wie Mietpreise kommen. In Los Angeles ist nun aber ein solcher Streit ausgebrochen, der besonders ist, vor allem weil der Besitzer überraschend schlechte Karten zu haben scheint. Denn die Frau, die in einem Gästehaus im Stadtteil Brentwood lebt, zahlt seit mehr als 540 Tagen keine Miete – und das möglicherweise sogar legal, berichtet die Los Angeles Times.

Kein rechtlicher Grund zur Vertreibung von Mieterin

Sascha Jovanovic, der Hausbesitzer, hat einen Langzeitgast namens Elizabeth Hirschhorn. Sie weigert sich angeblich, sein Gästehaus zu verlassen, selbst nachdem die Reservierungsfrist im Jahr 2022 abgelaufen war. Seitdem lebt sie dort mietfrei und würde nur ausziehen, wenn Jovanovic ihr eine Umzugsgebühr von 100.000 Dollar zahlt. Rechtliche Schritte waren bislang zwecklos. Denn ein Richter hat entschieden, dass Jovanovic nach der städtischen Verordnung zur Mietstabilisierung keinen rechtlichen Grund hat, Hirschhorn zu vertreiben.

Das fragliche Gästehaus gehört zu einem Luxusdomizil in einem sehr gehobenen Viertel von Los Angeles. Der 61-jährige Jovanovic stammt aus den Niederlanden und zog 1990 von Amsterdam nach L.A. Fünf Jahre später kaufte er das Grundstück in Brentwood und gab das Haus 2010 in Auftrag. Das auffällige, mit PVC-beschichtetem Polyestergewebe umhüllte Haus reflektiert die Sonne und spart Energie. Im Jahr 2019 begann Jovanovic damit, sein kleines Gästehaus auf dem Grundstück über Airbnb zu vermieten und sammelte schnell Fünf-Sterne-Bewertungen.

Gästehaus nicht zur Vermietung zugelassen

Im September 2021 genehmigte er einen Langzeitaufenthalt für Hirschhorn. Sie mietete das Gästehaus für sechs Monate zu einem Preis von 105 Dollar pro Nacht, wobei die Gebühren für 187 Nächte insgesamt 20.793 Dollar ausmachten. Zunächst lief alles gut, doch schließlich weigerte sich Hirschhorn, das Gästehaus zu verlassen, nachdem Jovanovic einen Wasserschaden entdeckt hatte und diesen reparieren wollte. Die Lage spitzte sich immer mehr zu, bis Hirschhorn nach Ablaufen der Mietzeit weiterhin im Gästehaus.

Jovanovic wollte seinen Gast loswerden, doch Hirschhorn wandte sich in an das städtische Bau- und Sicherheitsamt, das zwei Gesetzesverstöße feststellte. Denn das Gästehaus war erstens gar nicht für die Belegung zugelassen und hatte zweitens eine nicht genehmigte Dusche. Daraufhin reichte sie eine Beschwerde bei Pedro Gonzalez, einem Ermittler für Wohnungsfragen, ein, in der sie eine rechtswidrige Zwangsräumung, Schikanen und die Nichtzahlung von Umzugsgebühren geltend machte. Gonzalez kam zu dem Schluss, dass Jovanovic seine Räumungsbescheide zurückziehen müsse, bis er beweisen könne, dass die Wohnung den städtischen Vorschriften entspreche.

Airbnb hält sich aus Angelegenheit heraus

Da Hirschhorn sechs Monate lang in der Wohnung blieb, fällt sie unter die kürzlich verabschiedete „Just Cause Ordinance“ von Los Angeles. Dieser zufolge muss der Vermieter einen legalen Grund haben, um sie zu vertreiben. Wenn es keinen legalen Grund gibt, muss der Vermieter die Umzugshilfe für die Mieterin bezahlen. Und da die Wohnung immer noch nicht für den Bezug freigegeben ist, argumentiert Hirschhorn rechtlich, dass sie keine Miete zahlen sollte. Nun leben die beiden als Nachbarn, während sie einen erbitterten Rechtsstreit miteinander austragen.

Hirschhorn lehnte es ab, direkt mit der Los Angeles Times zu sprechen, um ihre Sicht der Dinge darzulegen. Aber ihr Anwalt, Colin Walshok, sagte, dass sie nicht verpflichtet war, Miete zu zahlen, weil die Stadt die Einheit nie für die Belegung genehmigt hatte und dass die Dusche in dem Gästehaus ohne eine Genehmigung gebaut wurde. Airbnb will sich übrigens in die Sache nicht involvieren. Das Unternehmen erklärt, dass die auf seiner Plattform getätigte Buchung im März 2022 endete, und betont, dass es sich um eine Angelegenheit zwischen den beiden Personen handelt.