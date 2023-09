vibe moves you: Jungfirma startet E-Taxi-Abo mit kabellosem Standplatz

Das Wiener Startup vibe moves you setzt alles daran, die E-Mobilität in Österreich voranzutreiben. Dieses Jahr hat das Jungunternehmen beispielsweise angekündigt, 100 Mio. Euro in ein Abo-Angebot für E-Autos zu investieren (wir berichteten). Nun macht vibe den nächsten Schritt und startet das Projekt „eTaxi Austria„. Im Rahmen dieses Leuchtturmprojekts ermöglicht das Startup Taxiunternehmen den nahtlosen Übergang zur Elektromobilität, indem es „eTaxis“ mit der sogenannten „Matrix-Charging“-Ladetechnologie in einem etablierten Abo-Modell anbietet.

Matrix Charging ermöglicht Laden ohne Kabel

Der erste Taxistandplatz wurde am 13. September in Wien eröffnet. Das Besondere an diesem Stand ist das Matrix-Charging. Dabei handelt es sich um eine spezielle Lademethode, bei der konduktive Ladeplatten zum Einsatz kommen, die im Boden installiert sind. So laden eTaxis während der Wartezeit und die Fahrer:innen müssen sich nicht mit einem Kabel herumärgern. Der erste Stand befindet sich in der Vorgartenstraße beim Olympiaplatz im 2. Gemeindebezirk.

Zur Eröffnung des ersten Standorts sind prominente Vertreter:innen aus Politik und Wirtschaft erschienen. vibe ist nach eigenen Angaben Österreichs erster Anbieter von elektrischen Taxis im transparenten All-in-One-Abo. Vor Ort haben Christian Clerici und Paul Blaguss das Unternehmen vertreten.

vibe erleichtert Taxifirmen Einstieg in E-Mobility

Paul Blaguss, Co-Founder von vibe, betont: „Die Zukunft der Mobilität ist elektrisch, und wir sind stolz darauf, Taxiunternehmen den Weg in diese Zukunft zu erleichtern. Mit unserem eTaxi-Abo bieten wir Taxi-Unternehmen ein attraktives Angebot für einen unkomplizierten Umstieg auf Elektromobilität. Als One-Stop-Shop bieten wir alles aus einer Hand und stellen individuelle Angebote bereit.“

Das neue Angebot von vibe soll Taxiunternehmen den Einstieg in die Elektromobilität erleichtern. Dabei verspricht die Jungfirma einen transparenten monatlichen Fixpreis, zu dem alle Taxiunternehmer:innen ein voll ausgestattetes eTaxi sowie umfassende Leistungen erhalten sollen. Dazu zählen die Fahrzeug- und Finanzierungskosten, Haftpflicht- und Vollkaskoversicherung, saisonale Bereifung, alle Servicearbeiten am Fahrzeug, alle Abgaben und Gebühren, Freikilometer bis zu 70.000 km pro Jahr (mit der Option auf Mehrkilometer-Pakete), Anmeldung und Autobahn-Vignette, Management von Werkstattterminen und Schadensfällen.

Startup verspricht risikofreies Abonnement

Aber auch Taxi-spezifische Leistungen wie Taxi-Alarmanlage inklusive Einbau, Dachzeichen inklusive Anschluss, Eichung und sogar Sitzbezüge seien im Rund-Um-Sorglos Paket bereits enthalten. Versteckte Kosten gibt es dabei laut vibe nicht. Taxiunternehmen sollen mit dem Abo Risiken wie Wertverlust, Kapitalbindung oder langfristige Verbindlichkeiten vermeiden. Ihre eTaxi-Flotte soll sich nach Bedarf flexibel an das Wachstum ihres Unternehmens anpassen.